Звезда фильма "Дневник памяти" снялась в фотосессии для глянца с небритыми подмышками

Актриса Рэйчел Макадамс в фильме "Дневник памяти". Фото: Instagram/rachelmcadams1

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс снялась в новой фотосессии и рассказала в интервью о принятии своего тела и перерывах в актерской карьере, которые помогли ей "остаться в здравом уме".

Снимки доступны на сайте глянца Bustle, который пригласил кинозвезду стать героиней их нового выпуска.

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На кадрах для журнала 44-летняя актриса появилась с небритыми подмышками, а сами фотографии обработаны по минимуму: об этом попросила сама Макадамс.

"Я позирую в нижнем белье из латекса. Но я родила двоих детей. Это мое тело и я думаю, что очень важно показывать его. Выглядеть лучше, работать над собой и быть здоровым — это нормально. Но у всех это происходит по-разному", — сказала звезда.

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle

Актриса рассказала о том, что испытывает небольшую вину за то, что временно покинула Голливуд в середине 2010-х годов, на самом пике карьеры. Она отказалась от главных ролей в таких фильмах, как "Дьявол носит Prada", "Казино Рояль", "Железный человек" и другие.

"Я чувствовала себя виноватой за то, что не воспользовалась этой возможностью, потому что знала, что мне очень повезло. Но также я знала, что это не соответствует моему характеру, и перерыв нужен мне, чтобы оставаться в здравом уме", — призналась Рейчел.

У Макадамс двое детей от сценариста Джейми Линдена, с которым она вместе с 2016 года. Личную жизнь актриса пытается держать в тайне, потому мало рассказывает о родных.

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle

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