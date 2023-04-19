Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда фильма "Дневник памяти" снялась в фотосессии для глянца с небритыми подмышками arrow

Звезда фильма "Дневник памяти" снялась в фотосессии для глянца с небритыми подмышками

19 апреля 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда фильма "Дневник памяти" снялась в фотосессии для глянца с небритыми подмышками
Актриса Рэйчел Макадамс в фильме "Дневник памяти". Фото: Instagram/rachelmcadams1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс снялась в новой фотосессии и рассказала в интервью о принятии своего тела и перерывах в актерской карьере, которые помогли ей "остаться в здравом уме".

Снимки доступны на сайте глянца Bustle, который пригласил кинозвезду стать героиней их нового выпуска.

Читайте также:

Откровенные фото звезды

На кадрах для журнала 44-летняя актриса появилась с небритыми подмышками, а сами фотографии обработаны по минимуму: об этом попросила сама Макадамс.

"Я позирую в нижнем белье из латекса. Но я родила двоих детей. Это мое тело и я думаю, что очень важно показывать его. Выглядеть лучше, работать над собой и быть здоровым — это нормально. Но у всех это происходит по-разному", сказала звезда.

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle

Актриса рассказала о том, что испытывает небольшую вину за то, что временно покинула Голливуд в середине 2010-х годов, на самом пике карьеры. Она отказалась от главных ролей в таких фильмах, как "Дьявол носит Prada", "Казино Рояль", "Железный человек" и другие.

"Я чувствовала себя виноватой за то, что не воспользовалась этой возможностью, потому что знала, что мне очень повезло. Но также я знала, что это не соответствует моему характеру, и перерыв нужен мне, чтобы оставаться в здравом уме", — призналась Рейчел.

У Макадамс двое детей от сценариста Джейми Линдена, с которым она вместе с 2016 года. Личную жизнь актриса пытается держать в тайне, потому мало рассказывает о родных.

Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle
Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle
Голливудская актриса Рэйчел Макадамс на страницах глянца. Фото: Instagram/bustle

Напомним, ранее мы писали, что единственная внучатая племянница Елизаветы II, леди Маргарита Армстронг-Джонс, снялась для обложки глянца. Также мы показывали и рассказывали о ТОП-10 самых горячих и известных обложках мужского глянца Playboy.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB