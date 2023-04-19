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Зірка фільму "Щоденник пам'яті" знялася у фотосесії для глянцю з неголеними пахвами

19 квітня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка фільму "Щоденник пам'яті" знялася у фотосесії для глянцю з неголеними пахвами
Акторка Рейчел Мак-Адамс у фільмі "Щоденник пам'яті". Фото: Instagram/rachelmcadams1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудська акторка Рейчел Мак-Адамс знялася у новій фотосесії і розповіла в інтерв'ю про прийняття свого тіла та перерви в акторській кар'єрі, які допомогли їй "залишитися в здоровому глузді".

Знімки доступні на сайті глянцю Bustle, яка запросила кінозірку стати героїнею їхнього нового випуску. 

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На кадрах для журналу 44-річна акторка з’явилась з неголеними пахвами, а самі фотографії опрацьовано щонайменше: про це попросила сама Мак-Адамс.

"Я позую в спідній білизні з латексу. Але я народила двох дітей. Це моє тіло і я думаю, що дуже важливо показувати його. Виглядати якнайкраще, працювати над собою і бути здоровим — це нормально. Але в усіх це відбувається по-різному", — сказала зірка. 

Голлівудська акторка Рейчел Мак-Адамс на сторінках глянцю. Фото: Instagram/bustle

Акторка розповіла про те, що відчуває невелику провину за те, що тимчасово покинула Голлівуд у середині 2010-х років, на самому піку кар'єри. Вона відмовилася від головних ролей у таких фільмах, як "Диявол носить Prada", "Казино Рояль", "Залізна людина" та інших.

"Я почувала себе винною за те, що не скористалася цією можливістю, бо знала, що мені дуже пощастило. Але також я знала, що це не відповідає моєму характеру, і перерва потрібна мені, щоб залишатися в здоровому глузді", — зізналась Рейчел.

Мак-Адамс має двох дітей від сценариста Джеймі Ліндена, з яким вона разом з 2016 року. Особисте життя акторка намагається тримати в таємниці, тому мало розповідає про рідних. 

Голлівудська акторка Рейчел Мак-Адамс на сторінках глянцю. Фото: Instagram/bustle
Голлівудська акторка Рейчел Мак-Адамс на сторінках глянцю. Фото: Instagram/bustle
Голлівудська акторка Рейчел Мак-Адамс на сторінках глянцю. Фото: Instagram/bustle

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина внучата племінниця Єлизавети II, леді Маргарита Армстронг-Джонс, знялася для обкладинки глянцю. Також ми показували та розповідали про ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю Playboy.

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