Барри Кеоган деактивировал свой Instagram из-за хейта и угроз

Ирландский актер Барри Кеоган. Скриншот: YouTube/LateNightSeth

Ирландский актер Барри Кеоган, известный, в частности, по фильму "Солтберн", удалился из Instagram. Одной из причин стали угрозы в сторону его близких.

Об этом 32-летний актер написал в своем X (бывшем Twitter).

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После расставания с певицей Сабриной Карпентер, известной благодаря хиту Espresso, Кеогана начали критиковать в соцсетях. Ходили слухи о том, что Барри якобы изменил 25-летней артистке. Официально знаменитости ничего не комментировали, но за них это активно стали делать преимущественно фанаты Карпентер.

Барри Кеоган и Сабрина Карпентер в клипе Please Please Please. Скриншот: YouTube/sabrinacarpentervevo

По словам Барри, обычно он не реагирует на оскорбления и слухи в сети. Но эта ситуация перешла все нравственные границы.

"Я деактивировал аккаунт, потому что не могу разрешить ситуации отвлекать меня от семьи и работы. Ни один человек не должен читать сообщения, которые я получаю. Полные лжи, ненависти, отвратительных комментариев о моей внешности и персоне, о моих родительских качествах", — отметил актер.

В августе 2022-го у Кеогана родился сын от дантиста Элисон Сандро. Через год пара развелась, и актер сошелся с Карпентер. Кроме негативных комментариев, хейтеры кинозвезды начали стучать в дверь дома его бабушки и следить за имением, где живет его ребенок. Планирует ли подавать иски в суд и привлекать правоохранительные органы, Барри пока не раскрыл.

"Каждый день я стараюсь быть самым здоровым и сильным человеком для моего мальчика. Хочу, чтобы он равнялся на отца, доверял мне и знал, что я его поддержу. Помните, что однажды ему придется прочитать всю вашу грязь. Уважайте других людей", — подытожил Кеоган.

Сын Барри Кеогана в первой половине 2023 года. Фото: X/BarryKeoghan

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