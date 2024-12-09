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Зірка фільму "Солтберн" видалив сторінку в Instagram — причина

9 грудня 2024 07:32
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Баррі Кеоган деактивував свій Instagram через хейт та погрози
Ірландський актор Баррі Кеоган. Скриншот: YouTube/LateNightSeth
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Ірландський актор Баррі Кеоган, який відомий, зокрема, за фільмом "Солтберн", видалився з Instagram. Однією з причин стали погрози в бік його близьких.

Про це 32-річний актор написав у своєму X (колишній Twitter).

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Баррі Кеоган деактивував свій Instagram

Після розставання зі співачкою Сабріною Карпентер, більш відомою завдяки хіту Espresso, Кеогана почали критикувати в соцмережах. Ходили чутки про те, що Баррі нібито зрадив 25-річній артистці. Офіційно знаменитості нічого не коментували, але за них це активно почали робити переважно фанати Карпентер. 

Кеоган та Карпентер
Баррі Кеоган та Сабріна Карпентер в кліпі Please Please Please. Скриншот: YouTube/sabrinacarpentervevo

За словами Баррі, зазвичай він не реагує на образи та чутки в мережі. Але ця ситуація перейшла всі етичні кордони.

"Я деактивував акаунт, тому що не можу дозволити ситуації відволікати мене від сім'ї та роботи. Жодна людина не повинна читати повідомлення, які я отримую. Повні брехні, ненависті, огидних коментарів про мою зовнішність і персону, про мої батьківські якості", — зазначив актор.

У серпні 2022-го в Кеогана народився син від дантиста Елісон Сандро. Через рік пара розлучилася, і актор зійшовся з Карпентер. Окрім негативних коментарів, хейтери кінозірки почали стукати у двері будинку його бабусі та стежити за маєтком, де живе його дитина. Чи планує подавати позови до суду та залучати правоохоронні органи, Баррі поки не розкрив.

"Щодня я намагаюся бути найздоровішою і найсильнішою людиною для мого хлопчика. Хочу, щоб він дорівнював батькові, довіряв мені і знав, що я його підтримаю. Пам'ятайте, що одного разу йому доведеться прочитати весь ваш бруд. Поважайте інших людей", — підсумував Кеоган.

Син Баррі Кеогана
Син Баррі Кеогана в першій половині 2023 року. Фото: X/BarryKeoghan

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Майкла Джексона збирається заміж. Також ми розповідали, що співачку Мадонну з молодим обранцем побачили на вулицях Нью-Йорка.

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