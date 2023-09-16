Звезда "Игры Престолов" Софи Тернер, которая разводится с Джо Джонасом, целовалась с другим
Звезда "Игры Престолов", актриса Софи Тернер, недавно заявившая о разводе с певцом Джо Джонасом, страстно целовалась в море с актером Фрэнком Диллейном. Пикантные фото сняли папарацци. Однако это происходило во время съемок нового сериала ITVX "Жоан", в котором Тернер играет главную роль.
Об этом пишет Daily Mail .
В процессе развода
27-летняя британская актриса Софи Тернер 4 года была в браке с американским певцом Джо Джонасом. У пары двое детей: 3-летняя дочь Вилла и годовалая дочь, имя которой держат в тайне.
Еще месяц назад у супругов, казалось, все было хорошо. Однако в начале сентября актриса заявила в своем инстаграмме, что они приняли взаимное решение развестись. Причину Софи Тернер не назвала и попросила уважать их решение и личное пространство.
Джо Джонас, хоть и опубликовал в Инстаграмме такое же сообщение, но на одном из своих концертов намекнул, что этот вопрос еще до конца не решен.
Съемки в сериале
Сейчас Софи Тернер находится в Испании, где снимается в новом сериале ITVX "Жоан". В нем она сыграет печально известную воровку драгоценностей Джоан Геннингтон.
По сценарию, Джоан замужем за профессиональным вором Бойси Хеннингтоном, роль которого играет Фрэнк Диллейн. Герои похищают бриллианты и становятся самыми успешными в этом деле в Великобритании.
Фрэнк Диллейн, с которым целовалась Тернер, известен своей ролью Тома Рэддла в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". О его личной жизни мало что известно.
Напомним, недавно Софи Тернер была замечена в перерыве между съемками впервые после заявления о разводе с Джо Джонасом. Звезда выглядела плохо, чем взволновала фанатов.