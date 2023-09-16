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Звезда "Игры Престолов" Софи Тернер, которая разводится с Джо Джонасом, целовалась с другим

16 сентября 2023 10:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда "Игры Престолов" Софи Тернер, которая разводится с Джо Джонасом, целовалась с другим
Актриса Софи Тернер целуется со своим коллегой Фрэнком Диллейном во время съемок фильма. Фото Daily Mail
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Звезда "Игры Престолов", актриса Софи Тернер, недавно заявившая о разводе с певцом Джо Джонасом, страстно целовалась в море с актером Фрэнком Диллейном. Пикантные фото сняли папарацци. Однако это происходило во время съемок нового сериала ITVX "Жоан", в котором Тернер играет главную роль.

Об этом пишет Daily Mail .

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В процессе развода

27-летняя британская актриса Софи Тернер 4 года была в браке с американским певцом Джо Джонасом. У пары двое детей: 3-летняя дочь Вилла и годовалая дочь, имя которой держат в тайне.

 

Софи Тернер Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас. Фото www.instagram.com/sophiet
Джо Джонас и Софи Тернер. Фото www.instagram.com/sophiet

Еще месяц назад у супругов, казалось, все было хорошо. Однако в начале сентября актриса заявила в своем инстаграмме, что они приняли взаимное решение развестись. Причину Софи Тернер не назвала и попросила уважать их решение и личное пространство.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by SOPHIETURNER (@sophiet)

Джо Джонас, хоть и опубликовал в Инстаграмме такое же сообщение, но на одном из своих концертов намекнул, что этот вопрос еще до конца не решен.

Съемки в сериале

Сейчас Софи Тернер находится в Испании, где снимается в новом сериале ITVX "Жоан". В нем она сыграет печально известную воровку драгоценностей Джоан Геннингтон.

 

Софи Тернер и Фрэнк Диллейн. Фото Daily Mail
Фрэнк Диллейн и Софи Тернер. Фото Daily Mail

По сценарию, Джоан замужем за профессиональным вором Бойси Хеннингтоном, роль которого играет Фрэнк Диллейн. Герои похищают бриллианты и становятся самыми успешными в этом деле в Великобритании.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by SOPHIETURNER (@sophiet)

Фрэнк Диллейн, с которым целовалась Тернер, известен своей ролью Тома Рэддла в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". О его личной жизни мало что известно.

Напомним, недавно Софи Тернер была замечена в перерыве между съемками впервые после заявления о разводе с Джо Джонасом. Звезда выглядела плохо, чем взволновала фанатов.

 

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