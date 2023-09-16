Зірка "Гри Престолів" Софі Тернер, яка розлучається з Джо Джонасом, цілувалася з іншим
Зірка "Гри Престолів", акторка Софі Тернер, яка нещодавно заявила про розлучення зі співаком Джо Джонасом, пристрастно цілувалася у морі з актором Френком Діллейном. Пікантні фото засняли папарацці. Проте, це відбувалося під час зйомок нового серіалу ITVX "Жоан", у якому Тернер має головну роль.
Про це пише Daily Mail.
У процесі розлучення
27-річка британська акторка Софі Тернер 4 роки була у шлюбі з американським співаком Джо Джонасом. Пара має двох дітей: 3-річну доньку Віллу і однорічну доньку, ім'я якої тримають у таємниці.
Ще місяць тому у подружжя, здавалося, все було добре. Проте на початку вересня акторка заявила у своєму інстаграмі, що вони прийняли взаємне рішення розлучитися. Причини Софі Тернер не назвала і попросила поважати їх особистий простір.
Джо Джонас, хоч і опублікував в Інстаграмі такий самий допис, на одному зі своїх концертів натякнув, що це питання ще до кінця не вирішено.
Зйомки у серіалі
Зараз Софі Тернер перебуває в Іспанії, де знімається у майбутньому серіалі ITVX "Жоан". У ньому вона зіграє сумнозвісну крадійку коштовностей Джоан Геннінгтон.
За сценарієм, Джоан одружена з професійним злодієм Бойсі Хеннінгтоном, роль якого грає Френк Діллейн. Герої викрадають діаманти і стають у цій справі найуспішнішими у Великій Британії.
Френк Діллейн, з яким цілувалася Тернер, відомий своєю роллю Тома Реддла у фільмі "Гаррі Поттер і Напівкро́вний Принц". Про його особисте життя мало що відомо.
Нагадаємо, нещодавно Софі Тернер помітили у проміжку між зйомками вперше після заяви про розлучення з Джо Джонасом. Зірка мала поганий вигляд, чим схвилювала фанатів.