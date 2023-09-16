Зірка "Гри Престолів" Софі Тернер, яка розлучається з Джо Джонасом, цілувалася з іншим

Акторка Софі Тернер цілується зі своїм колегою Френком Діллейном під час зйомок фільму. Фото Daily Mail

Зірка "Гри Престолів", акторка Софі Тернер, яка нещодавно заявила про розлучення зі співаком Джо Джонасом, пристрастно цілувалася у морі з актором Френком Діллейном. Пікантні фото засняли папарацці. Проте, це відбувалося під час зйомок нового серіалу ITVX "Жоан", у якому Тернер має головну роль.

Про це пише Daily Mail.

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У процесі розлучення

27-річка британська акторка Софі Тернер 4 роки була у шлюбі з американським співаком Джо Джонасом. Пара має двох дітей: 3-річну доньку Віллу і однорічну доньку, ім'я якої тримають у таємниці.

Софі Тернер і Джо Джонас. Фото www.instagram.com/sophiet

Джо Джонас і Софі Тернер. Фото www.instagram.com/sophiet

Ще місяць тому у подружжя, здавалося, все було добре. Проте на початку вересня акторка заявила у своєму інстаграмі, що вони прийняли взаємне рішення розлучитися. Причини Софі Тернер не назвала і попросила поважати їх особистий простір.

Джо Джонас, хоч і опублікував в Інстаграмі такий самий допис, на одному зі своїх концертів натякнув, що це питання ще до кінця не вирішено.

Зйомки у серіалі

Зараз Софі Тернер перебуває в Іспанії, де знімається у майбутньому серіалі ITVX "Жоан". У ньому вона зіграє сумнозвісну крадійку коштовностей Джоан Геннінгтон.

Софі Тернер і Френк Діллейн. Фото Daily Mail

Френк Діллейн і Софі Тернер. Фото Daily Mail

За сценарієм, Джоан одружена з професійним злодієм Бойсі Хеннінгтоном, роль якого грає Френк Діллейн. Герої викрадають діаманти і стають у цій справі найуспішнішими у Великій Британії.

Френк Діллейн, з яким цілувалася Тернер, відомий своєю роллю Тома Реддла у фільмі "Гаррі Поттер і Напівкро́вний Принц". Про його особисте життя мало що відомо.

Нагадаємо, нещодавно Софі Тернер помітили у проміжку між зйомками вперше після заяви про розлучення з Джо Джонасом. Зірка мала поганий вигляд, чим схвилювала фанатів.



