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Зірка "Гри Престолів" Софі Тернер, яка розлучається з Джо Джонасом, цілувалася з іншим

16 вересня 2023 10:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірка "Гри Престолів" Софі Тернер, яка розлучається з Джо Джонасом, цілувалася з іншим
Акторка Софі Тернер цілується зі своїм колегою Френком Діллейном під час зйомок фільму. Фото Daily Mail
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Зірка "Гри Престолів", акторка Софі Тернер, яка нещодавно заявила про розлучення зі співаком Джо Джонасом, пристрастно цілувалася у морі з актором Френком Діллейном. Пікантні фото засняли папарацці. Проте, це відбувалося під час зйомок нового серіалу  ITVX "Жоан", у якому Тернер має головну роль. 

Про це пише Daily Mail.

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У процесі розлучення

27-річка британська акторка Софі Тернер 4 роки була у шлюбі з американським співаком Джо Джонасом. Пара має двох дітей: 3-річну доньку Віллу і однорічну доньку, ім'я якої тримають у таємниці. 

 

Софи Тернер Джо Джонас
Софі Тернер і Джо Джонас. Фото www.instagram.com/sophiet
Джо Джонас і Софі Тернер. Фото www.instagram.com/sophiet

Ще місяць тому у подружжя, здавалося, все було добре. Проте на початку вересня акторка заявила у своєму інстаграмі, що вони прийняли взаємне рішення розлучитися. Причини Софі Тернер не назвала і попросила поважати їх особистий простір.  

 

Джо Джонас, хоч і опублікував в Інстаграмі такий самий допис, на одному зі своїх концертів натякнув, що це питання ще до кінця не вирішено. 

Зйомки у серіалі 

Зараз Софі Тернер перебуває в Іспанії, де знімається у майбутньому серіалі  ITVX "Жоан". У ньому вона зіграє сумнозвісну крадійку коштовностей Джоан Геннінгтон.

 

Софі Тернер і Френк Діллейн. Фото Daily Mail
Френк Діллейн і Софі Тернер. Фото Daily Mail

За сценарієм, Джоан одружена з професійним злодієм Бойсі Хеннінгтоном, роль якого грає  Френк Діллейн. Герої викрадають діаманти і стають у цій справі найуспішнішими у Великій Британії.

 

Френк Діллейн, з яким цілувалася Тернер, відомий своєю роллю Тома Реддла у фільмі "Гаррі Поттер і Напівкро́вний Принц". Про його особисте життя мало що відомо. 

Нагадаємо, нещодавно Софі Тернер помітили у проміжку між зйомками вперше після заяви про розлучення з Джо Джонасом. Зірка мала поганий вигляд, чим схвилювала фанатів. 


 

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