Зірка "Гри престолів" офіційно заявила про розлучення з попспіваком

Джо Джонас та Софі Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/

Софі Тернер і Джо Джонас підтвердили, що збираються розлучитися після чотирьох років шлюбу. У спільній заяві 27-річна актриса та 34-річний співак заявили, що їхній розрив був "спільним рішенням".

Про це написала в Instagram Софі.

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"Після чотирьох прекрасних років ми взаємно погодилися розірвати наш шлюб мирним шляхом. Є багато спекулятивних історій про те, чому, але насправді це спільне рішення, і ми щиро сподіваємося, що всі можуть поважати наші бажання щодо конфіденційності для нас і наших дітей", — йдеться в повідомленні.

Близька подруга Софі розповіла, що зірка "Гри престолів" відчуває себе наче в пастці у шлюбі з попспіваком Джо Джонасом і шкодує про те, що "пропустила" свої молоді, безтурботні роки після того, як вийшла з нього заміж і народила двох дітей у молодому віці.

Друг Софі розповів, що у пари почалися проблеми минулого Різдва і що вона розсталася з ним на початку цього літа.

"Софі відчуває, що вона тільки прокидається, що таке її життя та реальність. Вона стала відомою в дуже юному віці, потім вийшла заміж і народила дітей у молодому віці, і ніколи безтурботно не розважалася з друзями. Вона відчуває, що її життя застопорилося після "Гри престолів", як і її особисте життя. Відколи з’явилися діти, вона відчуває себе в пастці. Вона єдина людина в її групі друзів, яка одружена і має двох дітей. Тепер вона відчуває, що хоче надолужити час, який втратила в молодості. Джо хоче більш спокійного життя, але вона не готова до цього, тому що відчуває, що в неї навіть не було підліткового життя", — додав друг акторки.

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