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Звезда "Игры Престолов" снова в Киеве и хочет сыграть в украинском кино

2 ноября 2023 21:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда "Игры Престолов" снова в Киеве и хочет сыграть в украинском кино
Актер Джек Глисон. Фото предоставлено организаторами мероприятия
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Звезда "Игры Престолов" Джек Глисон снова в Киеве. Актер встретился с украинскими кинематографистами и телевизионными специалистами и в рамках мероприятия выразил желание сыграть в украинском фильме.

Об этом сообщили организаторы встречи.

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Мог бы сыграть Григория Сковороду или Владимира Ивасюка

Вчера, в рамках событий Talented U, состоялась встреча украинских кинематографистов и телевизионных специалистов со звездой "Игры Престолов" и "Полового воспитания" Джеком Глисоном.

 

Джек Глісон
Режисер Ксения Бугримова, актер Джек Глисон, телеведущая Маша Виноградова. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Джек уже не в первый раз в Украине. Он очень поддерживает нашу страну, и ему нравится украинская культура и творчество. На мероприятии актер был одет в украинскую вышиванку, а под ней оказалась майка, с забавным украинским принтом с надписью: "Чебуреки сила – врагу могила". Также он примерил известную розовую панаму Калуша.

 

Джек Глісон
Актер Джек Глисон. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Мария Виноградова была ведущей мероприятия, в рамках которого гости задавали вопрос Джеку Глисону. Преимущественно общались о трудностях, с которыми сталкиваются многие кинематографисты и актеры в современном мире.

 

Джек Глісон
Актер Джек Глісон і телеведуча Маша Виноградова. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Изюминкой вечера стало чтение актером стихотворения Сергея Жадана "Плеер". А также заявление Джека, что он готов рассматривать предложения по съемкам в следующем фильме Ксении Бугримовой. Режиссер считает, что у актера получилось бы прекрасно перевоплотиться в Григория Сковороду или Владимира Ивасюка.

Напомним, звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве.

Также мы писали, что только что развевшаяся звезда "Игры Престолов" застали за поцелуем с британским аристократом.

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