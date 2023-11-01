Зірку "Гри Престолів", яка щойно розлучилася, застали за поцілунком з британським аристократом
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер цілувалася з одним із найзавидніших холостяків Британії, який щойно кинув справжню принцесу. Сама ж Софі лише місяць тому оголосила про розрив зі співаком Джо Джонасом, від якого має трирічну та однорічну доньок.
Фото поцілунку на вулиці в Парижі публікує видання The Sun.
Вигідна партія
Софі Тернер неочікувано швидко відійшла після розриву з Джо Джонасом і вже поринула у новий роман аристократом Перегріном Пірсоном. Подейкують, статки його родини складають 224 мільйони фунтів.
29-річний Перегрін, спадкоємець 4-го віконта Каудрея, минулого місяця розлучився з хрещеною короля Чарльза, 27-річною принцесою Греції та Данії — Марією-Олімпією.
Тим часом як Софі Тернер місяць тому розповіла про те, що планує розлучатися зі співаком Джо Джонасом, від якого має двох доньок.
Софі і Перегріна помітили в Парижі, куди вони приїхали на Кубок світу з регбі. Там акторка представила головний приз — Кубок світу — на стадіоні "Стад де Франс".
В перерві між заходами новоспечена пара проводила час разом. Папараці спіймали їх поцілунок на вулиці. Можливо навіть перший, адже судячи з фото Перегрін взяв ініціативу у свої руки, а Софі не почувала себе розкуто.
Поки Софі гарно проводить час у Парижі, її все ще законного чоловіка помітили у Нью Йорку. Він святкував Гелловін з доньками, для чого навіть переодягнувся.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зірці серіалу "Гра престолів" не віддають дітей.
Також ми розповідали, що Софі Тернер, яка розлучається з Джо Джонасом, цілувалася з іншим.
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