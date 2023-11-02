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Зірка "Гри Престолів" знову у Києві і хоче зіграти в українському кіно

2 листопада 2023 21:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірка "Гри Престолів" знову у Києві і хоче зіграти в українському кіно
Актор Джек Глісон. Фото надане організаторами заходу
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Зірка "Гри Престолів" Джек Глісон знову у Києві. Актор зустрівся з українськими кінематографістами та телевізійними спеціалістами та, в рамках заходу, висловив бажання зіграти в українському фільмі. 

Про це повідомили організатори зустрічі. 

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Учора, в рамках подій Talented U, відбулася зустріч українських кінематографістів та телевізійних спеціалістів із зіркою "Гри Престолів" та "Сексуальної освіти" Джеком Глісоном. 

 

Джек Глісон
Режисерка Ксенія Бугримова, актор Джек Глісон, телеведуча Маша Виноградова. Фото надане організаторами заходу

Джек вже не вперше в Україні. Він дуже підтримує нашу країну і йому подобається українська культура та творчість. На заході актор був одягнутий в українську вишиванку, а під нею виявилася майка, з кумедним українським принтом з написом: "Чебуреки сила – ворогу могила". Також він приміряв відому рожеву панаму Kalush Orchestra.

 

Джек Глісон
Актор Джек Глісон. Фото надане організаторами заходу

Марія Виноградова була ведучою заходу, у рамках якого гості ставили питання Джеку Глісону. Переважно спілкувалися про нагальні труднощі, з якими стикаються багато кінематографістів і акторів у сучасному світі.

 

Джек Глісон
Актор Джек Глісон і телеведуча Маша Виноградова. Фото надане організаторами заходу

Родзинкою вечора стало читання актором вірша Сергія Жадана "Плеєр". А також заява Джека, що він готовий розглядати пропозиції щодо зйомок у наступному фільмі Ксенії Бугримової. Режисерка вважає, що у актора вийшло б чудово перевтілитися у  Григорія Сковороду чи Володимира Івасюка.

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві. 

Також ми писали, що зірку "Гри Престолів", яка щойно розлучилася, застали за поцілунком з британським аристократом. 

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