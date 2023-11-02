Зірка "Гри Престолів" знову у Києві і хоче зіграти в українському кіно
Зірка "Гри Престолів" Джек Глісон знову у Києві. Актор зустрівся з українськими кінематографістами та телевізійними спеціалістами та, в рамках заходу, висловив бажання зіграти в українському фільмі.
Про це повідомили організатори зустрічі.
Міг би зіграти Григорія Сковороду чи Володимира Івасюка
Учора, в рамках подій Talented U, відбулася зустріч українських кінематографістів та телевізійних спеціалістів із зіркою "Гри Престолів" та "Сексуальної освіти" Джеком Глісоном.
Джек вже не вперше в Україні. Він дуже підтримує нашу країну і йому подобається українська культура та творчість. На заході актор був одягнутий в українську вишиванку, а під нею виявилася майка, з кумедним українським принтом з написом: "Чебуреки сила – ворогу могила". Також він приміряв відому рожеву панаму Kalush Orchestra.
Марія Виноградова була ведучою заходу, у рамках якого гості ставили питання Джеку Глісону. Переважно спілкувалися про нагальні труднощі, з якими стикаються багато кінематографістів і акторів у сучасному світі.
Родзинкою вечора стало читання актором вірша Сергія Жадана "Плеєр". А також заява Джека, що він готовий розглядати пропозиції щодо зйомок у наступному фільмі Ксенії Бугримової. Режисерка вважає, що у актора вийшло б чудово перевтілитися у Григорія Сковороду чи Володимира Івасюка.
Нагадаємо, зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві.
Також ми писали, що зірку "Гри Престолів", яка щойно розлучилася, застали за поцілунком з британським аристократом.
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