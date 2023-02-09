Что продает звезда сериала Игры престолов Джек Глисон ради помощи Украине

Звезда "Игры престолов" выставил на аукцион уникальный лот, который лично передаст победителю
Уже на следующей неделе в Украину приедет ирландский актер Джек Глисон, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO. В рамках актерского аукциона ActLots он выставил свой благотворительный лот.
Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажи.
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В своем обращении 30-летний актер отметил, что он хочет поддержать Украину в ее борьбе за независимость.
"Вскоре я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю я лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно", — заявил Джек Гилсон.
Собранные средства будут направлены на приобретение тепловизора для 5 отдельного штурмового полка. Начальная цена лота, которая определена организатором торгов — 10 тысяч гривен. Прием заявок истекает 14 февраля в 20:00. Сам благотворительный аукцион состоится 15 февраля в 12:15.
В Украину Джек Гилсон достанется пикапом, который они с друзьями перегоняют для ВСУ. Кинозвезда пробудет в нашей стране 3-4 дня. За это время он проведет несколько мастер-классов и воркшопов по актерскому мастерству, встретится с украинскими военнослужащими, примет участие в благотворительном сборах средств и аукционах в поддержку ВСУ, а также посетит столичные театры.
16 февраля в 12:00 в Театре юного зрителя (Киев) состоится открытое мероприятие. Джек в неформальной обстановке пообщается с украинскими актерами и выйдет на короткий брифинг для представителей СМИ. В этот же день в театре Джек станет главным гостем 17-го киноинтенсива с ведущими украинскими актерами при участии Act lots.
Напомним, ранее мы рассказывали, что оскароносный французский режиссер Мишель Азанавичюс встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал послом UNITED 24. Также мы писали, что актриса Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона".