Звезда "Игры в кальмара" Им Сиван поддержал Украину во время войны - фото

Им Сиван. Фото: instagram.com/yim_siwang

Южнокорейский актер Им Сиван в начале полномасштабной войны стал на сторону Украины. Звезда сериала "Игра в кальмара" поддержал украинский бизнес и пожертвовал немалую сумму на помощь.

Об этом стало известно с его страницы в Instagram.

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Еще в марте 2022 года актер поделился в своих соцсетях постом, в котором сообщил, что на месяц забронировал номер в одном из киевских отелей. Правда, приезжать в столицу Сиван не планировал, а таким образом решил поддержать украинский бизнес.

"Здравствуйте, я только что забронировал ваш отель на месяц, и, конечно, я не приеду. Надеюсь, что вы и люди в Киеве будут в безопасности", — написал Сиван владельцам.

Кроме того, актер передал около 16,4 тысяч долларов посольству Украины в Южной Корее для поддержки беженцев.

Ранее мы писали, что Потап ответил, когда планирует вернуться в Украину. Также Юлия Санина впервые прокомментировала выезд мужа за границу во время войны.