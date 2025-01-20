Зірка "Гри в кальмара" Ім Сіван підтримав Україні під час війни - фото

Ім Сіван. Фото: instagram.com/yim_siwang

Південнокорейський актор Ім Сіван на початку повномасштабної війни став на бік України. Зірка серіалу "Гра в кальмара" підтримав український бізнес та пожертвував чималу суму на допомогу.

Про це стало відомо з його сторінки в Instagram.

Читайте також:

Ім Сіван підтримав українців у війні з РФ

Ще у березні 2022 року актор поділився у своїх соцмережах дописом, в якому повідомив, що на місяць забронював номер в одному з київських готелів. Щоправда, приїжджати до столиці Сіван не планував, а таким чином вирішив підтримати український бізнес.

"Доброго дня, я щойно забронював ваш готель на місяць, і, звичайно, я не приїду. Сподіваюся, що ви і люди в Києві будуть у безпеці", — написав Сіван власникам.

Окрім того, актор передав близько 16,4 тисяч доларів посольству України у Південній Кореї задля підтримки біженців.

Раніше ми писали, що Потап відповів, коли планує повернутися до України. Також Юлія Саніна вперше прокоментував виїзд чоловіка за кордон під час війни.