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Звезда Х-фактора Александр Кривошапко расстался с женой и показал новую возлюбленную

25 октября 2023 19:05
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда Х-фактора Александр Кривошапко расстался с женой и показал новую возлюбленную
Александр Кривошапко с новой девочкой. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Певец Александр Кривошапко расстался со второй женой Мариной и показал свою новую девушку Кристину.

Романтическое фото с любимой Кривошапко опубликовал в своем Instagram.

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Финалист шоу "X- фактор" был дважды женат, а также имеет дочь от бывшей, с которой был в гражданском браке.

Первой женой Александра была хореограф-предательница Татьяна Денисова, которая была старше его на 12 лет.

 

Татьяна Денисова и Александр Кривошапко
Александр Кривошапко с Татьяной Денисовой. Фото: google

Затем он встречался с актрисой Мариной Кински, которая родила ему дочь Алису. Сейчас девочке 6 лет, воспитывает ее преимущественно мама.

 

Александр кривошапко
Александр Кривошапко с Мариной Кински. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko
Александр Кривошапко
Александр Кривошапко с дочерью. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Год назад Кривошапко женился во второй раз. Его избранницей стала косметолог Мария. Известно, что отношения пары были не простыми: еще до брака они часто ссорились и расходились.

 

Александр кривошапко с женой
Александр Кривошапко с бывшей супругой Марией. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Вероятно, в этот раз они разошлись уже окончательно, ведь певец удалил все совместные фото с Марией и опубликувал фото с новой любимой.

 

Александр кривошапко с девушкой
Александр Кривошапко с новой девочкой. Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

О новой избраннице Кривошапка известно немногое. Ее зовут Кристина и она едва ли не первая блондинка среди девушек Александра.

Саша написал, что девушка "его лучик света" . Девушка тоже поделилась чувствами:

"Вот он – синтез мужества и нежности. Только с тобой я чувствую себя такой защищенной и любимой", написала Кристина.

Сейчас пара находится в Милане, в Италии. Первый год полномасштабного вторжения Александр провел в Украине. В своих социальных сетях он показывал, что волонтерит и помогает украинцам и военным. Однако, судя по Instagram исполнителя, последние месяцы он живет за границей.

Напомним, оскароносная Мэрил Стрип развелась после 45 лет брака.

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