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Оскароносна Меріл Стріп розлучилася після 45 років шлюбу

21 жовтня 2023 11:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оскароносна Меріл Стріп розлучилася після 45 років шлюбу
Акторка Меріл Стріп з чоловіком. Фото: WireImage
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Оскароносна акторка Меріл Стріп після 45 років шлюбу розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером. Представник Меріл заявив, що вони розійшлися ще шість років тому.

Про це пише Daily Mail.

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Ані Меріл Стріп, ані Дон Гаммер новину про своє розлучення не коментували. Але за словами представника зірки, вона не офішувала розлучення кілька років.

 

Акторка Меріл Стріп з чоловіком. Фото: WireImage
Акторка Меріл Стріп з чоловіком. Фото: WireImage

"Дон Гаммер і Меріл Стріп розлучені понад шість років, і хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони обрали життя окремо", — сказав представник Меріл.

Востаннє подружжя бачили разом на церемонії вручення "Оскара" ще 2018 року. Меріл Стріп і Дон Гаммер одружилися 1978 року. У них народилося четверо дітей — співак та автор пісень Генрі Вулф, 43 роки, та акторки Мемі Гаммер, 40 років, Грейс Гаммер, 37 років, та Луїза Джейкобсон, 30 років.

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