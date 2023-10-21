Оскароносна Меріл Стріп розлучилася після 45 років шлюбу

Акторка Меріл Стріп з чоловіком. Фото: WireImage

Оскароносна акторка Меріл Стріп після 45 років шлюбу розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером. Представник Меріл заявив, що вони розійшлися ще шість років тому.

Про це пише Daily Mail.

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Ані Меріл Стріп, ані Дон Гаммер новину про своє розлучення не коментували. Але за словами представника зірки, вона не офішувала розлучення кілька років.

Акторка Меріл Стріп з чоловіком. Фото: WireImage

"Дон Гаммер і Меріл Стріп розлучені понад шість років, і хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони обрали життя окремо", — сказав представник Меріл.

Востаннє подружжя бачили разом на церемонії вручення "Оскара" ще 2018 року. Меріл Стріп і Дон Гаммер одружилися 1978 року. У них народилося четверо дітей — співак та автор пісень Генрі Вулф, 43 роки, та акторки Мемі Гаммер, 40 років, Грейс Гаммер, 37 років, та Луїза Джейкобсон, 30 років.

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