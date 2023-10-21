Розлученого Венсана Касселя вперше підловили на пляжі з новою подружкою
Венсан Кассель був помічений з бразильською моделлю Нарою Баптістою. Пара проводила час на пляжі у Ріо-де-Жанейро.
Про це пише Daily Mail.
Нова кохана Венсана Касселя
56-річний французький актор насолоджувався подорожжю через шість місяців після того, як розлучився з 26-річною дружиною Тіною Кунакі. Венсан сяяв, прогулюючись уздовж піску, а його нова дівчина обіймала його і цілувала.
27-річна Нара демонструвала свою приголомшливу фігуру у коричневому бікіні.
В Instagram Венсан поділився численними знімками та відео зі своєї подорожі, включаючи селфі, яке він підписав: "Просто хотів бути щасливим... Я".
У той час як Нара відповіла: "Amor", що в перекладі з італійської означає кохання.
Венсан і його ексдружина дружина Тіна розлучилися після того, як він видалив усі її фото у своїх соціальних мережах. Актор одружився з Тіною в 2018 році, через два роки після того, як вони вперше зустрілися, і в квітні 2019 року у них народилася дочка Амазонія.
Венсан цього року не опублікував нічого з нагоди дня народження Тіни, незважаючи на те, що модель опублікувала кілька побажань від своїх друзів. Востаннє актор лайкав одне з фото своєї дружини в Instagram 17 лютого.
Раніше донька Моніки Белуччі і Венсана Касселя знялась у спокусливій рекламі модного бренду.
Нагадаємо, Моніка Белуччі та Тім Бертон вперше разом пройшлися червоною доріжкою.
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