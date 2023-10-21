Розлученого Венсана Касселя вперше підловили на пляжі з новою подружкою

Актор Венсан Кассель з новою обраницею. Фото: BACKGRID

Венсан Кассель був помічений з бразильською моделлю Нарою Баптістою. Пара проводила час на пляжі у Ріо-де-Жанейро.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Нова кохана Венсана Касселя

56-річний французький актор насолоджувався подорожжю через шість місяців після того, як розлучився з 26-річною дружиною Тіною Кунакі. Венсан сяяв, прогулюючись уздовж піску, а його нова дівчина обіймала його і цілувала.

Актор Венсан Кассель з новою обраницею. Фото: BACKGRID

Нова подруга Венсана Касселя. Фото: BACKGRID

27-річна Нара демонструвала свою приголомшливу фігуру у коричневому бікіні.

В Instagram Венсан поділився численними знімками та відео зі своєї подорожі, включаючи селфі, яке він підписав: "Просто хотів бути щасливим... Я".

У той час як Нара відповіла: "Amor", що в перекладі з італійської означає кохання.

Венсан і його ексдружина дружина Тіна розлучилися після того, як він видалив усі її фото у своїх соціальних мережах. Актор одружився з Тіною в 2018 році, через два роки після того, як вони вперше зустрілися, і в квітні 2019 року у них народилася дочка Амазонія.

Венсан цього року не опублікував нічого з нагоди дня народження Тіни, незважаючи на те, що модель опублікувала кілька побажань від своїх друзів. Востаннє актор лайкав одне з фото своєї дружини в Instagram 17 лютого.

Раніше донька Моніки Белуччі і Венсана Касселя знялась у спокусливій рекламі модного бренду.

Нагадаємо, Моніка Белуччі та Тім Бертон вперше разом пройшлися червоною доріжкою.