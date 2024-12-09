Григорий Решетник с семьей украсили новогоднюю елку — видео

Григорий Решетник с женой и сыновьями. Фото:instagram.com/grisha_reshetnik

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе с супругой Кристиной и детьми уже подготовился к зимним праздникам. Звездная семья вместе украсила новогоднюю елку.

Милым семейным видео ведущий поделился на своей странице в Instagram.

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Григорий Решетник с семьей украсил елку

Уже доброй традицией для многих семей стало украшать вместе елку в канун праздников. Семья Решетников тоже не исключение.

Телеведущий вместе с женой и сыновьями весело провели время — под музыку с танцами и песнями семья задекорировала праздничное дерево.

Искусственную елку звездная семья украсила гирлядными, игрушками и большими красными цветами.

"Магия", — коротко подписали видео супруги.

В комментариях поклонники также поделилась, успели ли уже украсить елку к праздникам, и наделали комплиментов звездные семье.

"Хорошая семья и атмосфера в ней спокойная, радостная и праздничная".

"Вы очень крутая семья".

"Как хорошо! Мы тоже уже готовимся украшать".

Напомним, жена Владимира Остапчука накануне родов также украсила новогоднюю елку.

Также Владимир Дантес и Даша Кацурина показали, как подготовили дом к Новому году.