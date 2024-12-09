Григорий Решетник с семьей украсили новогоднюю елку — видео

Звезда "Холостяка" с женой и сыновьями украсил новогоднюю елку
Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе с супругой Кристиной и детьми уже подготовился к зимним праздникам. Звездная семья вместе украсила новогоднюю елку.
Милым семейным видео ведущий поделился на своей странице в Instagram.
Григорий Решетник с семьей украсил елку
Уже доброй традицией для многих семей стало украшать вместе елку в канун праздников. Семья Решетников тоже не исключение.
Телеведущий вместе с женой и сыновьями весело провели время — под музыку с танцами и песнями семья задекорировала праздничное дерево.
Искусственную елку звездная семья украсила гирлядными, игрушками и большими красными цветами.
"Магия", — коротко подписали видео супруги.
В комментариях поклонники также поделилась, успели ли уже украсить елку к праздникам, и наделали комплиментов звездные семье.
"Хорошая семья и атмосфера в ней спокойная, радостная и праздничная".
"Вы очень крутая семья".
"Как хорошо! Мы тоже уже готовимся украшать".
Напомним, жена Владимира Остапчука накануне родов также украсила новогоднюю елку.
Также Владимир Дантес и Даша Кацурина показали, как подготовили дом к Новому году.
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