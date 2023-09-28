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Звезда "Кингсмен" стал послом UNITED24

28 сентября 2023 14:55
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда Кингсмен стал послом UNITED24
Актер Марк Стронг. Фото: instagram.com/mrmarkstrong
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Британский актер Марк Стронг стал послом UNITED24 и поддержал направление "Образование и наука". Он пообщался по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил поддержку Украине.

Об этом сообщили представители платформы UNITED24.

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Поддержит образование

Актер Марк Стронг британский актер, звезда культовых фильмов "Шерлок Холмс", "Кингсмен", "Загадочное убийство-2", "Рок-н-рольщик", "Игра в имитацию", в качестве посла UNITED24, сосредоточит усилия на поддержке украинских школ. Об этом стало известно после онлайн-встречи актера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

В этом году 5 августа, в свой день рождения Марк Стронг принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в Лондоне, целью которого было собрать средства на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

 

марк стронг
Марк Стронг на благотворительном матче Game4Ukraine в Лондоне. Фото: UNITED24

С этого дня он будет помогать восстанавливать украинские школы и поддерживать украинских педагогов уже как посол официальной фандрейзинговой платформы Украины.

"Для меня честь стать голосом украинских детей в мире для того, чтобы у них было лучшее будущее. Как отец двух сыновей я осознаю важность качественного образования и необходимость ходить в школу, общаться с друзьями, приобретать не только знания, но и навыки, необходимые для взрослой жизни. Украинские дети заслуживают того, чтобы получать все необходимое", — сказал Марк Стронг Владимиру Зеленскому во время их онлайн-общения.

Напомним, недавно мы писали, что звездный посол UNITED24 Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом. Также мы писали, что мировые звезды поздравили Украину с Днем Независимости трогательным стихом.

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