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Зірка "Кінгсмен" став амбасадором UNITED24

28 вересня 2023 14:55
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірка Кінгсмен став амбасадором UNITED24
Актор Марк Стронг. Фото: instagram.com/mrmarkstrong
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Британський актор Марк Стронг став амбасадором UNITED24 і підтримав напрям "Освіта і наука". Він поспілкувався по відеозв'язку з президентом України Володимиром Зеленським і висловив підтримку Україні.

Про це повідомили представники платформи UNITED24.

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Актор Марк Стронг британський актор, зірка культових фільмів "Шерлок Голмс", "Кінгсмен", "Загадкове вбивство-2", "Рок-н-рольник", "Гра в імітацію", у якості амбасадора UNITED24, зосередить зусилля на підтримці українських шкіл. Про це стало відомо після онлайн-зустрічі актора з Президентом України Володимиром Зеленським.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Strong (@mrmarkstrong)

Цього року 5 серпня, у свій день народження, Марк Стронг взяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine в Лондоні, метою якого було зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

 

марк стронг
Марк Стронг на благодійному матчі Game4Ukraine в Лондоні. Фото: UNITED24

Відсьогодні він допомагатиме відновлювати українські школи та підтримуватиме українських освітян вже як амбасадор офіційної фандрейзингової платформи України.

"Для мене честь стати голосом українських дітей у світі задля того, щоб у них було краще майбутнє. Як батько двох синів я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не тільки знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне", — сказав Марк Стронг Володимиру Зеленському під час їх онлайн-спілкування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що зірковий амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер втретє став батьком. Також ми писали, що світові зірки привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем. 

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