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Зірковий амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер втретє став батьком: перше фото

14 вересня 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірковий амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер втретє став батьком: перше фото
Американський актор Лієв Шрайбер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор, режисер Лієв Шрайбер втретє став батьком. У 55-річної зірки та його коханої Тейлор Найсен народилася дівчинка. Для парочки це перша спільна дитина. 

Про це актор повідомив у своєму Instagram.

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Подробиці

Майже місяць Лієв приховував факт народження донечки. І тільки після того, як папараці сфотографували зіркову пару на вулицях Нью-Йорку, Шрайбер опублікував чуттєву публікацію в Instagram, на яких він тримає маленькі ручки та ніжки дитини. Актор розсекретив і ім'я дівчинки.

"Такий щасливий, що Хейзел Бі нарешті тут. Вона приїхала рано вранці 27 серпня і відтоді снилася щодня. Мама і дитина дуже щасливі і здорові. Дякую всім за любов і підтримку", — написав Лієв.

На оприлюднених фото з Нью-Йоку, Шрайбер керував дитячою коляскою, Найсен носила новонароджену в слінгу. Обличчя та тіло дитини були майже повністю приховані, лише верхівка немовляти стирчала з обгортки.

Лієв Шрайбер з коханою та новонародженою донькою. Фото: Google

Минулі стосунки та благодійність

Шрайбер вже є татом двох підлітків — Олександра (Саші) Піта (2007.) і Семюела Кая (2008). Діти актора з'явилися від його союзу з британською акторкою Наомі Воттс. Щодо Лієва і Тейлор, то вони перебувають у стосунках з 2016 року. Тільки нещодавно відгуляли весілля.

Влітку минулого року Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України UNITED24 у напрямку медичної допомоги.

Шрайбер
Лієв Шрайбер в Україні. Фото: UNITED24

Нагадаємо, раніше ми писали, як світові зірки, зокрема й Лієв Шрайбер, привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем. Також ми розповідали, що епатажна співачка народила Ілону Маску третю спільну дитину.

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