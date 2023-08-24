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Світові зірки привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем

24 серпня 2023 13:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Світові зірки привітали Україну з Днем Незалежності зворушливим віршем
Актор Міша Коллінз. Фото: instagram.com/misha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні Україна відзначає 32-у річницю своєї Незалежності. З початку повномасштабного вторгнення чимало світових знаменитостей висловлюють активну підтримку нашій країні, тож актори, астронавти та спортсмени не залишились осторонь привітань.

Про це йдеться на офіційній сторінці фандрейзингової платформи United24 в Instagram.

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Світові зірки прочитали вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну", який він написав 1944 року. Тоді поет повернувся до звільненого від нацистів Києва.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Україну привітали Лієв Шрайбер — американський актор та сценарист, кінопродюсер, кінорежисер та британський актор Марк Стронг. Тімоті Снайдер — американський історик та письменник, професор Єльського університету, фахівець з історії Східної Європи та України, Польщі, Росії. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та Голокосту.

Також до ініціативи долучилась Іванна Сахно — українська актриса, яка знялася в американському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та інших стрічках. Рядок зачитав Скотт Келлі — американський астронавт і відставний капітан ВМС США, який здійснив чотири космічні польоти, один із яких тривалістю 340 діб.

Канадська акторка та режисер Кетрін Віннік, Мішель Азанавічус – французький кінорежисер, сценарист та продюсер та американський актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик та футболіст Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі показала евакуацію українських біженців.

Раніше зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз став новим послом UNITED24.

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