Анна Сагайдачная впервые показала отца своей дочери — фото

Звезда "Крепостной" впервые показала отца своего второго ребенка
Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые показала своего второго мужа, от которого недавно родила дочь. Звезда сериала "Крепостная" показала, как избранник поддерживал ее во время родов.
В своем Instagram Анна поделилась трогательными фото из роддома.
Анна Сагайдачная показала второго мужчину
Актриса поделилась с поклонниками сокровенными мгновениями с рождения дочери. На черно-белых фото Анна показала, как в больничной палате ожидала появления малыша.
На одной из фотографий Сагайдачная впервые показала своего избранника. Мужчина нежно обнимал любимую и целовал в живот во время схваток.
В подписи на фото актриса поделилась, что муж поддерживал ее на протяжении всего времени и был рядом на родах. Как рассказала Анна, она родила дочь очень быстро.
"Моя самая красивая и чувственная фотосессия. Роды были парные и полностью естественные. Меня сразу отправили в родзал (где-то 13:30), но я была в латентной фазе. Ощутимые схватки начались где-то в 15:30, а прям активные в 17:20 и за 40 минут я родила", — рассказала Сагайдачная.
Пока звезда скрывает имя своего мужа и не делится с ним фото в соцсетях. Кстати, имя новорожденной девочки Сагайдачной тоже пока скрывает.
Вместо этого актриса поделилась первыми фото с маленькой дочерью.
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