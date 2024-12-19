Анна Сагайдачная впервые показала отца своей дочери — фото

Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная впервые показала своего второго мужа, от которого недавно родила дочь. Звезда сериала "Крепостная" показала, как избранник поддерживал ее во время родов.

В своем Instagram Анна поделилась трогательными фото из роддома.

Читайте также:

Анна Сагайдачная показала второго мужчину

Актриса поделилась с поклонниками сокровенными мгновениями с рождения дочери. На черно-белых фото Анна показала, как в больничной палате ожидала появления малыша.

Анна Сагайдачная в роддоме. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На одной из фотографий Сагайдачная впервые показала своего избранника. Мужчина нежно обнимал любимую и целовал в живот во время схваток.

Анна Сагайдачная с мужем. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

В подписи на фото актриса поделилась, что муж поддерживал ее на протяжении всего времени и был рядом на родах. Как рассказала Анна, она родила дочь очень быстро.

"Моя самая красивая и чувственная фотосессия. Роды были парные и полностью естественные. Меня сразу отправили в родзал (где-то 13:30), но я была в латентной фазе. Ощутимые схватки начались где-то в 15:30, а прям активные в 17:20 и за 40 минут я родила", — рассказала Сагайдачная.

Актриса Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Пока звезда скрывает имя своего мужа и не делится с ним фото в соцсетях. Кстати, имя новорожденной девочки Сагайдачной тоже пока скрывает.

Вместо этого актриса поделилась первыми фото с маленькой дочерью.

Также звезда "МастерШеф" Лиза Глинская впервые стала мамой и показала своих дочерей.