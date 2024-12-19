Анна Сагайдачна вперше показала батька своєї доньки — фото

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна вперше показала свого другого чоловіка, від якого нещодавно народила донечку. Зірка серіалу "Кріпосна" показала, як обранець підтримував її під час пологів.

У своєму Instagram Анна поділилася зворушливими фото із пологового.

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Акторка поділилася із шанувальниками сокровенними митями з народження доньки. На чорно-білих фото Анна показала, як у лікарняній палаті очкувала на появу малюка.

Анна Сагайдачна у пологовому. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На одній з світлин Сагайдачна вперше показала свого обранця. Чоловік ніжно обіймав кохану та цілував у живіт під час переймів.

Анна Сагайдачна з чоловіком. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

У підписі до фото акторка поділилася, що чоловік підтримував її протягом усього часу та був поруч на пологах. Як розповіла Анна, вона народила донечку дуже швидко.

"Моя найкрасивіша і найчуттєвіша фотосесія. Пологи були парні і повністю природні. Мене одразу відправили в родзал (десь 13:30), але я була в латентній фазі. Відчутні перейми почалися десь о 15:30, а прям активні о 17:20 і за 40 хвилин я народила", — розповіла Сагайдачна.

Акторка Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Наразі зірка приховує ім'я свого чоловіка та не ділиться із ним фото у соцмережах. До речі, ім'я новонародженої дівчинки Сагайдачна теж поки що приховує.

Натомість акторка поділилася першими фото із маленькою донькою.

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