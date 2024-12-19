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Зірка "Кріпосної" вперше показала батька своєї другої дитини

19 грудня 2024 15:24
Марія Покровська - Редактор
Анна Сагайдачна вперше показала батька своєї доньки — фото
Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Марія Покровська - Редактор

Українська акторка Анна Сагайдачна вперше показала свого другого чоловіка, від якого нещодавно народила донечку. Зірка серіалу "Кріпосна" показала, як обранець підтримував її під час пологів.

У своєму Instagram Анна поділилася зворушливими фото із пологового. 

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Акторка поділилася із шанувальниками сокровенними митями з народження доньки. На чорно-білих фото Анна показала, як у лікарняній палаті очкувала на появу малюка.

Анна Сагайдачна у пологовому
Анна Сагайдачна у пологовому. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

На одній з світлин Сагайдачна вперше показала свого обранця. Чоловік ніжно обіймав кохану та цілував у живіт під час переймів. 

Анна Сагайдачна з чоловіком
Анна Сагайдачна з чоловіком. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

У підписі до фото акторка поділилася, що чоловік підтримував її протягом усього часу та був поруч на пологах. Як розповіла Анна, вона народила донечку дуже швидко.

"Моя найкрасивіша і найчуттєвіша фотосесія. Пологи були парні і повністю природні. Мене одразу відправили в родзал (десь 13:30), але я була в латентній фазі. Відчутні перейми почалися десь о 15:30, а прям активні о 17:20 і за 40 хвилин я народила", — розповіла Сагайдачна.

Акторка Анна Сагайдачна
Акторка Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Наразі зірка приховує ім'я свого чоловіка та не ділиться із ним фото у соцмережах. До речі, ім'я новонародженої дівчинки Сагайдачна теж поки що приховує.

Натомість акторка поділилася першими фото із маленькою донькою.

Також зірка "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою та показала своїх донечок.

шлюб українські зірки акторка серіал "Кріпосна" пологи

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