Анна Сагайдачна вперше показала батька своєї доньки — фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала батька своєї другої дитини
Українська акторка Анна Сагайдачна вперше показала свого другого чоловіка, від якого нещодавно народила донечку. Зірка серіалу "Кріпосна" показала, як обранець підтримував її під час пологів.
У своєму Instagram Анна поділилася зворушливими фото із пологового.
Анна Сагайдачна показала другого чоловіка
Акторка поділилася із шанувальниками сокровенними митями з народження доньки. На чорно-білих фото Анна показала, як у лікарняній палаті очкувала на появу малюка.
На одній з світлин Сагайдачна вперше показала свого обранця. Чоловік ніжно обіймав кохану та цілував у живіт під час переймів.
У підписі до фото акторка поділилася, що чоловік підтримував її протягом усього часу та був поруч на пологах. Як розповіла Анна, вона народила донечку дуже швидко.
"Моя найкрасивіша і найчуттєвіша фотосесія. Пологи були парні і повністю природні. Мене одразу відправили в родзал (десь 13:30), але я була в латентній фазі. Відчутні перейми почалися десь о 15:30, а прям активні о 17:20 і за 40 хвилин я народила", — розповіла Сагайдачна.
Наразі зірка приховує ім'я свого чоловіка та не ділиться із ним фото у соцмережах. До речі, ім'я новонародженої дівчинки Сагайдачна теж поки що приховує.
Натомість акторка поділилася першими фото із маленькою донькою.
Також зірка "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою та показала своїх донечок.
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