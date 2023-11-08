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Звезда культового сериала появилась на мероприятии с младшим на 16 лет бойфрендом

8 ноября 2023 15:08
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда культового сериала появилась на мероприятии с младшим на 16 лет бойфрендом
Актриса Ким Кетролл. Фото: www.instagram.com/carlosferraz_
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Актриса Ким Кетролл, сыгравшая Саманту в культовом сериале, на днях появилась на мероприятии "Женщина года" от издания Harper's Bazaar в Лондоне. На дорожку звезда вышла вместе с бойфрендом, который младше ее на 16 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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67-летняя Ким Кетролл появилась на звездном мероприятии в блестящем коротком платье с объемными плечами от бренда Balmain. Она показала стройные ноги, которые подчеркнула туфлями на высоком каблуке.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По shared by Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Также она украсила образ массивными серьгами и черным клатчем того же бренда.

 

Молодой вид актрисы подчеркивал и ее молодой партнер — звезда уже 6 лет встречается с 51-летним Расселом Томасом. Он и сопровождал Кэтролла на мероприятии.

 

Ким Кетролл с бойфрендом
Ким Кэтролл с бойфрендом. Фото: GC Images

Премию "Женщина года" также посетили актрисы Дженна Ортега и Эмилия Кларк.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, звезда культового сериала примеряла белье от Ким Кардашьян.

Также мы писали, что Ким Кэтролл шокирующе возвращается на экраны в культовом сериале.

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