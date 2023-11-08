Зірка культового серіалу зʼявилася на заході з молодшим на 16 років бойфрендом

Акторка Кім Кетролл. Фото: www.instagram.com/carlosferraz_

Акторка Кім Кетролл, яка зіграла Саманту у культовому серіалі, днями з'явилася на заході "Жінка року" від видання Harper's Bazaar у Лондоні. На хідник зірка вийшла разом з бойфрендом, молодшим за неї на 16 років.

Про це пише Daily Mail.

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67-річна Кім Кетролл з'явилася на зірковому заході у блискучій короткій сукні з об'ємними плечима від бренду Balmain. Вона показала стрункі ноги, які підкреслила туфлями на високих підборах.

Також вона прикрасила образ масивними сережками і чорним клатчем того самого бренду.

Молодий вигляд акторки підкреслював і її молодий партнер — зірка вже 6 років зустрічається з 51-річним Расселом Томасом. Він і супроводжував Кетролл на заході.

Кім Кетролл з бойфрендом. Фото: GC Images

Премію "Жінка року" також відвідали акторки Дженна Ортега та Емілія Кларк.

Нагадаємо, зірка культового серіалу приміряла білизну від Кім Кардаш’ян.

Також ми писали, що Кім Кетролл шокуюче повертається на екрани у культовому серіалі.