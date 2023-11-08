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Зірка культового серіалу зʼявилася на заході з молодшим на 16 років бойфрендом

8 листопада 2023 15:08
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірка культового серіалу зʼявилася на заході з молодшим на 16 років бойфрендом
Акторка Кім Кетролл. Фото: www.instagram.com/carlosferraz_
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Акторка Кім Кетролл, яка зіграла Саманту у культовому серіалі, днями з'явилася на заході "Жінка року" від видання Harper's Bazaar у Лондоні. На хідник зірка вийшла разом з бойфрендом, молодшим за неї на 16 років. 

Про це пише Daily Mail. 

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67-річна Кім Кетролл з'явилася на зірковому заході у блискучій короткій сукні з об'ємними плечима від бренду Balmain. Вона показала стрункі ноги, які підкреслила туфлями на високих підборах. 

 

Також вона прикрасила образ масивними сережками і чорним клатчем того самого бренду. 

 

Молодий вигляд акторки підкреслював і її молодий партнер — зірка вже 6 років зустрічається з 51-річним Расселом Томасом. Він і супроводжував Кетролл на заході. 

 

Кім Кетролл з бойфрендом
Кім Кетролл з бойфрендом. Фото: GC Images

Премію "Жінка року" також відвідали акторки Дженна Ортега та Емілія Кларк.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @mygirl_emilia.clarke

Нагадаємо, зірка культового серіалу приміряла білизну від Кім Кардаш’ян. 

Також ми писали, що Кім Кетролл шокуюче повертається на екрани у культовому серіалі. 

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