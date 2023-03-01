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Звезда "Квартала 95" Юрий Ткач отметил годовщину свадьбы: история знакомства с супругой Викторией

1 марта 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
История любви актера Квартала 95 Юрия Ткача
Шоумен Юрий Ткач с супругой Викторией
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе звездная семья Ткач отмечала годовщину свадьбы. Девять лет назад будущий актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач и танцовщица Виктория сказали друг другу заветное "да".

Новини.LIVE расскажет историю любви одной из самых оптимистичных пар украинского шоу-бизнеса.

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История их знакомства и сближения состоит из трех частей. Они впервые посмотрели друг другу в глаза еще задолго до известных проектов, участие в которых принимал Юрий Ткач.

Первая встреча

Юрий и Виктория встретились на юбилее отца Ткача. Господину Константину исполнилось 50 лет. Мать юмориста попросила у своей коллеги-хореографа, у которой был бальный коллектив, самую шикарную пару, чтобы она выступила на семейном празднике.

Юрий пошел проверить, когда танцоры будут выходить на сцену.

"Я пришел в гримерку, открыл дверь и смотрю сидит белокурая девочка и какой-то пацан. После того мама мне говорит, мол, присмотрись к девочке, она хорошая. А я ей: "Мама, ты сошла с ума? Меня же посадят — четырнадцать лет ребенку". А она такая: "Ну, я на будущее", — вспоминал шоумен.

В действительности Виктории тогда было 16 лет, а Юрию 24.

Вторая встреча

Будущая звездная парочка снова встретилась на дне рождения. После первой встречи прошло пять лет. Тогда Ткач должен был провести день рождения танцевального коллектива его мамы. Там снова была Виктория. На репетиции она сделала первый шаг и, по словам Юрия, сама подсела к нему.

Начало отношений

Через неделю Виктория сама написала Юрию. Он охотно продолжил диалог и пригласил ее на турбазу на отдых. Спали молодые люди по отдельности. Впрочем, именно в этом месте они впервые поцеловались. И свидетели даже есть.

"В каждом из этапов присутствует одна девочка, она сейчас наша кума, мы называем ее Саха. Это подруга Вики, которая постоянно была с нами. Мы ходили в кино она с нами, мы лежали в разных кроватях она лежала между нами, мы куда-то ходили она с нами, смотрела, чтобы Вике было хорошо", — подытожил Ткач.

Свадьба и текущая жизнь

Менее чем через два года после начала отношений, Юрий и Виктория поженились. Ткач сделал предложение прямо дома, когда его возлюбленная смотрела на диване фильм и пила чай. Кстати, обручальное кольцо она впоследствии потеряла у друзей дома.

За год до свадьбы они завели собаку Бусю, которая до сих пор живет со звездной семьей. Через год после торжественной церемонии на свет появилась дочь Елизавета.

"Не могу в это поверить, уже девять лет вместе, официально. Не официально, по ощущению, знаю тебя всю жизнь. Безгранично люблю, и верю в продолжение нашей истории любви", написал Юрий Ткач в годовщину свадьбы.

Напомним, ранее мы писали, что звезда фильма "Отчаянные мошенницы", голливудская актриса Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой. Также мы рассказывали, что дочери Эминема, блогеру Хейли Джейд Скотт сделали предложение руки и сердца.

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