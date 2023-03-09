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Звезда "Квартала 95" спародировал эфир Арестовича и Фейгина

9 марта 2023 13:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в новой пародии
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает снимать пародии, чтобы поднять настроение и дух украинцев. Последнее видео звезда посвятил бывшему советнику Офиса Президента Алексею Арестовичу и российскому блогеру Марку Фейгину.

Пародия, опубликованная на YouTube канале Юрия Великого, попала в тренды видеоплатформы.

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Подробности

"Прямые эфиры Фейгина и Арестовича очень популярны в интернете и в большинстве своем практически всегда занимают первые места в трендах Ютуба. Особенно они популярны среди женской аудитории, и очередной их эфир до 8 марта можно считать лучшим подарком для прекрасной половины человечества. Но довольно трудно выходить в прямой эфир, особенно если этот вечер ты пообещал провести с женой", — подписал видео Великий.

Именно ситуацию, когда Арестович не может присоединиться к эфиру и обыграл в новой пародии актер студии "Квартал 95". Так называемый Арестович повел жену в ресторан. Который оказался популярной сетью столовых.

"Марк, смотри, обстановка, в целом, романтична. Уютный ресторанчик, приятные официантки, и так далее, и так далее. Я был настроен скептически, но в целом неплохо", — сказал пародийный Арестович.

За сутки видео великого набрало почти 900 тысяч просмотров.

Напомним, ранее мы писали о самых популярных пародиях Великого за год полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров из "отрядов путина", возмутившихся на Джо Байдена.

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