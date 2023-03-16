Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в новой пародии

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает радовать украинцев пародиями на тех, кто поддерживает кровавую политику кремля. Телезвезда уже не раз высмеивал и диктаторов путина с лукашенко. На этот раз Великий спародировал главу оккупантов и главаря чеченских террористов рамзана кадырова.

Видео опубликовано на YouTube-канале актера "Квартал 95".

Подробности

На днях путин и глава чечни провели в кремле плановую рабочую встречу. Что интересно, кадыров очень умело зачитывал текст с бумажки, которую ему заранее напечатали заглавными буквами. В то же время путин крепко держался за стол и своим взглядом дал понять, что ему не очень нравится слушать свою марионетку.

Пародийный кадыров обращается к диктатору "Водитель Водителевич" и через слово говорит свое традиционное "дон". Главарь террористов в забавной форме зачитывает об успехах в чеченской республике. Юрий Великий как всегда умело играет словами.

"Мы добились неболвальных успехов, дон. У нас в республике, можно сказать, лучший клизма для предпринимательства. Несмотря на западные санкции, дон, мы удачно запустили четыре завода, дон, и они куда-то удачно полетели, дон", — отчитался пародийный кадыров.

Менее чем за сутки забавное видео Юрия Великого набрало 1 млн 100 тысяч просмотров и более пяти тысяч комментариев.

Напомним, ранее мы писали о топовых пародиях Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмутились на президента США Джо Байдена.