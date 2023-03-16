Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує тішити українців пародіями на тих, хто підтримує криваву політику кремля. Телезірка вже не раз висміював й диктаторів путіна та лукашенка. Цього разу Великий спародіював очільника окупантів та ватажка чеченських терористів рамзана кадирова.
Відео опубліковане на YouTube-каналі актора "Квартал 95".
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Днями путін та голова чечні провели у кремлі планову робочу зустріч. Що цікаво, кадиров дуже вміло зачитував текст з папірця, який йому заздалегідь надрукували дуже великими літерами. В той самий час путін міцно тримався за стіл та своїм поглядом дав зрозуміти, що йому не дуже й подобається слухати свою маріонетку.
Пародійний кадиров звертається до диктатора "Водітєль Водітєлєвіч" та через слово каже своє традиційне "дон". Ватажок терористів в кумедній формі зачитує про успіхи в чеченській республіці. Юрій Великий як завжди вміло грає словами.
"Ми досягли неболвальних успіхів, дон. У нас в республіці, можна сказати, найкращий клізма для підприємства. Попри західні санкції, дон, ми вдало запустили чотири заводи, дон, і вони кудись вдало полетіли, дон", — прозвітував пародійний кадиров.
Менш ніж за добу кумедне відео Юрія Великого набрало 1 млн 100 тисяч переглядів та понад п’ять тисяч коментарів.
Нагадаємо, раніше ми писали про топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни. Також ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на президента США Джо Байдена.