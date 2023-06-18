Звезда "Квартала 95" высмеял нейросеть "Жириновский"

Фрагмент из пародии Юрия Великого. Скриншот: YouYube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает высмеивать тех, кто поддерживает кровавую политику Кремля. Телезвезда уже не раз высмеивал диктаторов Путина и Лукашенко. На этот раз Великий спародировал пропагандиста Владимира Жириновского, умершего при загадочных обстоятельствах в начале полномасштабной войны.

Видео опубликовано на YouTube-канале актера "Квартал 95".

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На днях на Петербургском международном экономическом форуме презентовали искусственный интеллект — нейросеть "Жириновский". Она называет себя первым цифровым учеником Жириновского.

"И при этом постоянно тупит по 10 секунд после каждого поставленного ему вопроса. Ну здесь 2 варианта: будь то вопросы сложные или интеллект слабый", — прокомментировал Большой.

На видео Юрий превратился в нейросеть и ответил на некоторые вопросы. Одно из них было как победить коррупцию.

"Можете дать мне миллион рублей. За это я скажу, кому нужно занести еще два миллиона, чтобы он вас свел с человеком, точно знающим, как победить коррупцию в России", — заявил псевдо Жириновский, который в пародийном видео возглавляет политическую партию "ПДРЛ".

Также Юрий Великий в образе нейросети "Жириновский" рассказал, кто будет следующим президентом России.

"Все будет зависеть от того, чем закончится эта спецоперация. Вариантов всего два: или Зеленский, или Си Цзиньпин (лидер Китая. — Ред.). Я на кого не агитирую, но имейте в виду, что украинский язык выучить гораздо легче, чем китайский", — сказал Великий в образе нейросети.

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Великий высмеял лидера Чечни Рамзана Кадырова, который отчитывался Путину по бумажке. Также мы рассказывали о нейросети "Жириновский".