Зірка "Кварталу 95" висміяв нейромережу "Жириновський"

Фрагмент з пародії Юрія Великого. Скриншот: YouYube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує висміювати тих, хто підтримує криваву політику Кремля. Телезірка вже не раз висміював диктаторів Путіна та Лукашенка. Цього разу Великий спародіював пропагандиста Володимира Жириновського, який за загадкових обставин помер на початку повномасштабної війни.

Відео опубліковане на YouTube-каналі актора "Квартал 95".

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Подробиці

Днями на Петербурзькому міжнародному економічному форумі презентували штучний інтелект — нейромережу "Жириновський". Вона називає себе першим цифровим учнем Жириновського.

"І при цьому постійно тупить по 10 секунд після кожного поставленого йому питання. Ну тут 2 варіанти: чи то питання складні, чи інтелект слабкий", — прокоментував Великий.

На відео Юрій перевтілився в нейромережу та відповів на деякі запитання. Одне з них було — як перемогти корупцію.

"Можете дати мені мільйон рублів. За це я скажу, кому треба занести ще два мільйони, аби він вас звів з людиною, яка точно знає, як перемогти корупцію в Росії", — заявив псевдожириновський, який в пародійному відео очолює політичну партію "ПДРЛ".

Також Юрій Великий в образі нейромережі "Жириновський" розповів, хто буде наступним президентом Росії.

"Все буде залежати від того, чим закінчиться ця спецоперація. Варіантів всього два: або Зеленський, або Сі Цзіньпін (лідер Китаю. — Ред.). Я ні за кого не агітую, але майте на увазі, що українську мову вивчити набагато легше, ніж китайську", — сказав Великий в образі нейромережі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юрій Великий висміяв лідера Чечні Рамзана Кадирова, який звітував Путіну з папірця. Також ми розповідали про нейромережу "Жириновський".