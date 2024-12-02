Юрий Великий. Фото: instagram.com/yuri_velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий впервые показался со своей избранницей Алиной. Пара призналась, что летом сыграла тайную свадьбу.

Об этом актер рассказал в комментарии "Ближе к звездам".

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Долгое время влюбленные скрывали свои отношения от посторонних глаз. Однако, как признался Великий, любимая всегда была рядом с ним и даже поддерживала его на всех концертах.

"Она всегда сидит в зале. Это Алинка, моя жена. Я ее очень люблю", — представил свою избранницу актер.

Юрий Великий со своей женой. Фото: скриншот

Оказывается, пара вместе уже несколько лет, а 27 июля этого года они даже сыграли тайную свадьбу.

"Я не могу сказать, что я ждала признания, но так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались - то карантин, то война, то личные события. Но я рада, что прошла вместе с Юрой до этого", — поделилась Алина.

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