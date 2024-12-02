Звезда Квартала 95 показал возлюбленную, на которой тайно женился
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий впервые показался со своей избранницей Алиной. Пара призналась, что летом сыграла тайную свадьбу.
Об этом актер рассказал в комментарии "Ближе к звездам".
Юрий Великий тайно женился и показал любимую
Долгое время влюбленные скрывали свои отношения от посторонних глаз. Однако, как признался Великий, любимая всегда была рядом с ним и даже поддерживала его на всех концертах.
"Она всегда сидит в зале. Это Алинка, моя жена. Я ее очень люблю", — представил свою избранницу актер.
Оказывается, пара вместе уже несколько лет, а 27 июля этого года они даже сыграли тайную свадьбу.
"Я не могу сказать, что я ждала признания, но так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались - то карантин, то война, то личные события. Но я рада, что прошла вместе с Юрой до этого", — поделилась Алина.
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