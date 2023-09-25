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Звезда "Леся+Рома" Ирма Витовская призналась, о какой роли она жалеет

25 сентября 2023 12:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
О какой роли актриса Ирма Витовская жалеет больше всего – там был россиянин
Украинская актриса Ирма Витовская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Актриса, звезда известного телесериала "Леся+Рома" и заслуженная артистка Украины Ирма Витовская дала откровенное интервью. Женщина честно рассказала о своем творчестве и призналась, за какую роль в своей карьере ей стыдно больше всего.

Откровенное интервью Ирма Витовская дала порталу "РБК-Украіна".

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Известная телезвезда призналась, что она сожалеет о роли в сериале "Останній москаль" от канала "1+1", где она снялась в первом сезоне в 2015 году. Ирма утверждает, что она не читала полный сценарий, а ознакомилась только со своими сценами.

Ирма Витовская
Звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"После Майдана единственным своим бессознательным грехом считаю "Останній москаль", снятый в 2015 году. Я не читала сценарий полностью, а только свои сцены, привязанные локально к одному исполнителю, и меня они не испугали. Это была моя ошибка", — признается Ирма Витовская.

Известно, что во втором сезоне украинского сериала актриса уже не снималась. Она отметила, что тогда делали с теми актерами, которые отказывались выполнять свою программу.

Ирма Витовская
Актриса Ирма Витовская в программе "ЖВЛ". Фото: скриншот с YouTube

"В то время на канале сидела команда, которая озвучила на другие проекты, что я наказана за этот поступок. Тогда на телевидении культивировались такие вещи. Если вы не выполняете какую-либо программу, вы можете быть в репрессии — вас не будут снимать все продукты этого канала", — также добавила украинская актриса.

Сейчас Ирма Витовская отказывается от комедий, потому что не готова играть в таком жанре.

Что известно о сериале "Останній москаль"

"Останній москаль" — это украинский комедийный телесериал производства канала "1+1". По сюжету сын российского олигарха пытается спрятаться от спецслужб и бандитов у своего дяди Ивана в Прикарпатье, куда еще никогда не ступала нога россиянина.

Главным героем в сериале стал россиянин Игорь Скрипко, который не осудил полномасштабное вторжение в Украину.

Юрий Горбунов и Игорь Скрипко в сериале "Последний москаль"
Украинский ведущий Юрий Горбунов и российский актер Игорь Скрипко в сериале "Останній москаль". Фото: скриншот с YouTube

Также в сериале снялась актриса Галина Безрук, которая сейчас строит свою карьеру в России. Среди украинских актеров:

  • Назар Заднепровский
  • Юрий Горбунов
  • Владимир Горянский

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ирма Витовская призналась, что будет делать в случае войны.

Ранее мы рассказывали, что украинская телезвезда Дарья Петрожицкая поделилась своими воспоминаниями с детства.

Также мы сообщали, что актриса Ксения Мишина показала, куда она прячет своего сына во время атак.

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