О какой роли актриса Ирма Витовская жалеет больше всего – там был россиянин

Звезда "Леся+Рома" Ирма Витовская призналась, о какой роли она жалеет
Актриса, звезда известного телесериала "Леся+Рома" и заслуженная артистка Украины Ирма Витовская дала откровенное интервью. Женщина честно рассказала о своем творчестве и призналась, за какую роль в своей карьере ей стыдно больше всего.
Откровенное интервью Ирма Витовская дала порталу "РБК-Украіна".
За какую роль актрисе стыдно
Известная телезвезда призналась, что она сожалеет о роли в сериале "Останній москаль" от канала "1+1", где она снялась в первом сезоне в 2015 году. Ирма утверждает, что она не читала полный сценарий, а ознакомилась только со своими сценами.
"После Майдана единственным своим бессознательным грехом считаю "Останній москаль", снятый в 2015 году. Я не читала сценарий полностью, а только свои сцены, привязанные локально к одному исполнителю, и меня они не испугали. Это была моя ошибка", — признается Ирма Витовская.
Известно, что во втором сезоне украинского сериала актриса уже не снималась. Она отметила, что тогда делали с теми актерами, которые отказывались выполнять свою программу.
"В то время на канале сидела команда, которая озвучила на другие проекты, что я наказана за этот поступок. Тогда на телевидении культивировались такие вещи. Если вы не выполняете какую-либо программу, вы можете быть в репрессии — вас не будут снимать все продукты этого канала", — также добавила украинская актриса.
Сейчас Ирма Витовская отказывается от комедий, потому что не готова играть в таком жанре.
Что известно о сериале "Останній москаль"
"Останній москаль" — это украинский комедийный телесериал производства канала "1+1". По сюжету сын российского олигарха пытается спрятаться от спецслужб и бандитов у своего дяди Ивана в Прикарпатье, куда еще никогда не ступала нога россиянина.
Главным героем в сериале стал россиянин Игорь Скрипко, который не осудил полномасштабное вторжение в Украину.
Также в сериале снялась актриса Галина Безрук, которая сейчас строит свою карьеру в России. Среди украинских актеров:
- Назар Заднепровский
- Юрий Горбунов
- Владимир Горянский
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