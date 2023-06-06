Повітряна атака: Ксенія Мішина показала, де ховає сина під час повітряних атак

Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/?hl=ru

Акторка Ксенія Мішина цієї ночі, як і більшість українців, мусила шукати безпечне місце. Росія знову завдала ракетних ударів, підтверджуючи своє звання країни-терориста.

Як син провів минулу ніч, Мішина показала у своєму Instagram.

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На фото, яке акторка запостила, її 11-річний син Платон спить під ковдрами на підлозі у ванній кімнаті.

Ксенія Мішина показала, як провела неспокійну ніч під час повітряної атаки. Скріншот: instagram.com/misha.k.ua/

"Повідомлення від друга: "прокинувся від того, що лопнула кришка унітаза, на якій я заснув. Теж виявився страшний звук". Вбиральня тепер як центр нашого життя. Поправ, по*рав, ліг спати…", — підписала знімок акторка.

Фоловери Мішиної розкритикували такий вибір сховища.

"Ванна кімната не є безпечною в повітряні тривоги, адже під час вибуху відлітає плитка, яка може серйозно поранити".

"Ой, нівякому разі не можна в ванній кімнаті, дуже небеспечно, у мого племінника вибило вікна і скрізь повідлітала плитка, краще в коридорі", — радять прихильники.

Дехто з підписників також нагадав акторці, як вона опублікувала відео роботи ППО.

Нагадаємо, масований ракетний обстріл окупантами столиці 16 травня наробив галасу не тільки в небі, а й у соцмережах. Чимало блогерів та знаменитостей опублікували відео під час роботи ППО. Серед них була й акторка Ксенія Мішина. Через два дні кінозірка все ж таки попросила вибачення в українців.

Раніше ми розповідали, чи поїдуть батьки Ксенії Мішиної з Криму під час контрнаступу ЗСУ.