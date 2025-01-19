Фима Константиновский рассказал о худшем свидании в жизни

Украинский телеведущий Фима Константиновский. Фото: instagram.com/fimakonst/

Известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский поделился с поклонниками забавной историей. Артист вспомнил свое самое ужасное свидание в подростковом возрасте.

Об этом он рассказал в интервью Новому каналу".

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Фима Константиновский об опыте свиданий

Ведущий признался, что худшее свидание у него было в 14 лет. Фима был влюблен в девушку, которой было 20 лет и однажды она позвала его в парк аттракционов.

Константиновский весь день прихорашивался, чтобы понравиться девушке, однако она пришла на встречу с младшим братом и свидание было автоматически испорчено.

"Оделся красиво, пришел в парк и увидел, что она с младшим братом. Встреча, которую я себе представил, пошла коту под хвост. Катался с братом девушки на аттракционах, а она за нас платила. Представьте, как мне было тяжело это пережить", — поделился ведущий.

Напомним, финалистка 13-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак рассекретила невиданное свидание с главным героем, ветераном Александром Тереном. А также экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его жена Виктория провели романтический вечер вдвоем во всемирно известном ресторане Eleven Madison Park в Нью-Йорке.