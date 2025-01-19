Фіма Константиновський розповів про найгірше побачення в житті

Український телеведучий Фіма Константиновський. Фото: instagram.com/fimakonst/

Відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський поділився із шанувальниками кумедною історією. Артист пригадав своє найжахливіше побачення в підлітковому віці.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новому каналу".

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Фіма Константиновський про досвід побачень

Ведучий зізнався, що найгірше побачення в нього було в 14 років. Фіма був закоханий у дівчину, якій було 20 років і одного разу вона покликала його в парк атракціонів.

Константиновський весь день чепурився, щоб сподобатись дівчині, проте вона прийшла на зустріч із молодшим братом і побачення було автоматично зіпсовано.

"Вдягнувся гарно, прийшов до парку й побачив, що вона з меншим братом. Зустріч, яку я собі уявив, пішла коту під хвіст. Катався з братом дівчини на атракціонах, а вона за нас платила. Уявіть, як мені було важко це пережити", — поділився ведучий.

Нагадаємо, фіналістка 13-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак розсекретила небачене побачення з головним героєм, ветераном Олександром Тереном. А також ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем та його дружина Вікторія провели романтичний вечір вдвох у всесвітньовідомому ресторані Eleven Madison Park у Нью-Йорку.