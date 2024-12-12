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Звезда "Памфира" рассекретила, как снимали эротическую сцену

12 декабря 2024 21:32
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Александр Яцентюк признался, как снимали эротику в Памфире.
Актер Александр Яцентюк в фильме "Памфир". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский актер Александр Яцентюк рассказал о съемках самой сложной сцены в фильме "Памфир". Он рассекретил, как создавали эротический эпизод с раздеванием одной из героинь.

Деталями артист поделился в телепрограмме "Аргумент кино".

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Александр Яцентюк признался, как снимали эротику в "Памфире"

Актер Александр Яцентюк, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Памфир", рассказал детали съемок. Он описал его как "семейную драму, историю об отце и сыне".

"О неразрывных отношениях, которые, к сожалению, есть не во многих семьях. Люди могут доверять друг другу независимо от возраста. В съемке мне помог личный опыт общения с сыном", — поделился актер.

Соломия Кириллова
Соломия Кириллова в фильме "Памфир". Фото: скриншот

Также Яцентюк рассказал, как снимали эротическую сцену с Соломией Кирилловой.

"Я не уверен, что могу об этом говорить без актрисы Саломеи Кириловой, но там была проделана работа со стороны режиссера. Когда ты раздеваешься догола, а вокруг тебя 60 человек стоит, то это слишком... Были определенные моменты, которые мы предварительно проговорили с Саломеей. Подготавливали себя к этой сцене. Было несколько дублей (и это самое тяжелое), потому что ты хочешь, чтоб все сняли за раз. В день съемок, а ты уже знаком с партнершей, тебе уже гораздо легче, какой-то большой груз взлетает", — рассказывает Александр Яцентюк.

Напомним о топ-10 фильмах и сериалах, которые сейчас смотрят украинцы на Netflix. Также на войне погиб художник-постановщик, работавший над фильмом "Памфир".

кино фильм секс актеры украинские звезды

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