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Звезда Playboy призналась, почему годами вынуждена была скрывать свой настоящий возраст

28 октября 2023 13:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда Playboy призналась, почему годами вынуждена была скрывать свой настоящий возраст
Модель Джой Корриган. Фото: instagram.com/joycorrigan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Трансгендерная модель Джой Корриган рассказала правду о своем возрасте. Она уже делилась откровениями в начале этого года о том, что ей удалили грудные имплантаты и что она употребляла марихуану.

О том, почему скрывала свой возраст, модель призналась в социальных сетях.

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Откровение модели Playboy

В четверг бывшая модель Playboy, Victoria's Secret и Sports Illustrated поделилась, что десятилетиями врала о своем возрасте. Этим летом она сказала, что ей 28 лет, и настаивала, что родилась в 1995 году, но теперь она призналась, что на самом деле ей 35 и родилась в 1988 году.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Joy Corrigan (@joycorrigan)

"Я наконец готова раскрыть эту тайну, которую я таила годами. Мне 35 лет. Бывшие агенты и люди из индустрии годами говорили мне врать о своем возрасте. Годами я стеснялась своего возраста. Я боялась, что клиенты узнают мой возраст и отменят работу, даже если я выгляжу так, как выгляжу. Годами мне приходилось скрывать свою настоящую личность даже от друзей, потому что боялась, что они могут раскрыть мою тайну другим в этой области. Мне пришлось быть кем-то другим, чтобы работать. Сегодня, в свои 35 лет, я никогда не чувствовала себя лучше, моложе или живее. Вот моя правда. Моя жизнь только начинается", — говорит модель.

В начале этого года ей удалили грудные импланты.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Joy Corrigan (@joycorrigan)

Ранее Корриган заявила, что она готова открыто рассказать о своем решении, пытаясь пролить свет на правду жизни с имплантатами.

Подобным образом, в прошлом году бывшая автогонщица Даника Патрик также задокументировала удаление грудного имплантата через семь лет после проблем со здоровьем, включая потерю волос, увеличение веса и головокружение.

"Мне было страшно идти на операцию, но как только это было сделано, я почувствовала огромное облегчение и свободу, я мгновенно поняла, что сделала правильный выбор, и была так рада, что доверилась своей интуиции", — объяснила Корриган.

Ранее Илона Гвоздева увеличила грудь.

Напомним, певица MamaRika сделала уколы красоты.

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