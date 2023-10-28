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Зірка Playboy зізналася, чому роками змушена була приховувати свій справжній вік

28 жовтня 2023 13:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка Playboy зізналася, чому роками змушена була приховувати свій справжній вік
Модель Джой Корріган. Фото: instagram.com/joycorrigan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Трансгендерна модель Джой Корріган розповіла правду про свій вік. Вона вже ділилася одкровеннями на початку цього року про те, що їй видалили грудні імплантати, та що вона вживала марихуану.

Про те, чому приховувала свій вік, модель зізналася у соціальних мережах.

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Одкровення моделі Playboy

У четвер колишня модель Playboy, Victoria's Secret і Sports Illustrated поділилася, що десятиліттями брехала про свій вік. Цього літа вона сказала, що їй 28 років, і наполягала, що народилася в 1995 році, але тепер вона зізналася, що насправді їй 35 і народилася в 1988 році.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я нарешті готова розкрити цю таємницю, яку я таїла роками. Мені 35 років. Колишні агенти та люди з індустрії роками казали мені брехати про свій вік. Роками я соромилася свого віку. Я боялася, що клієнти дізнаються про мій вік і скасують роботу, навіть якщо я маю такий вигляд, як маю. Роками мені доводилося приховувати свою справжню особистість навіть від друзів, бо боялася, що вони можуть розкрити мою таємницю іншим у цій галузі. Мені довелося бути кимось іншим, щоб працювати. Сьогодні, у свої 35 років, я ніколи не почувалася краще, молодшою чи живішою. Ось моя правда. Моє життя тільки починається", — говорить модель.

На початку цього року їй видалили грудні імпланти.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joy Corrigan (@joycorrigan)

Раніше Корріган заявила, що вона готова відкрито розповісти про своє рішення, намагаючись пролити світло на правду життя з імплантатами.

Подібним чином минулого року колишня автогонщиця Даніка Патрік також задокументувала видалення грудного імплантату через сім років після проблем зі здоров’ям, включаючи втрату волосся, збільшення ваги та запаморочення.

"Мені було страшно йти на операцію, але як тільки це було зроблено, я відчула величезне полегшення та свободу, я миттєво зрозуміла, що зробила правильний вибір, і була така рада, що довірилася своїй інтуїції", — пояснила Корріган.

Раніше Ілона Гвоздьова збільшила груди.

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