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Звезда сериала "Беверли-Хиллз" и экс-муж Меган Фокс подстригся налысо: фото

6 августа 2023 11:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" и экс-муж Меган Фокс подстригся налысо: фото
Американский актер Брайан Остин Грин. Фото: Instagram/brianaustingreen
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер Брайан Остин Грин, известный, в частности, благодаря роли Дэвида Сильвера в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" кардинально изменил образ. 50-летний экс-муж Меган Фокс подстригся налысо.

Соответствующее фото появилось в его Instagram.

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50-летний актер опубликовал селфи, на котором он позирует с минимумом волос и щетины на лице. Брайан отключил комментарии, чтобы не подвергать себя хейту. В последнее время Грин визуально начал меняться, а поклонники популярного сериала обвиняют звезду в том, что тот перестал за собой ухаживать.

На этот раз голливудский красавчик опередил вопрос, зачем он это сделал, и сообщил, что изменения во внешности сделал для одного из проектов.

"Это для работы. Поскольку люди, кажется, хотят прокомментировать свое мнение на этот счет. Просто делюсь", — написал актер и поставил в конце смайлик.

На заднем фото можно увидеть совместное фото актера с победительницей 27 сезона американской адаптации шоу "Танцы со звездами", австралийской танцовщицей Шарной Берджесс. Брайан начал встречаться с ней во время пандемии коронавируса. В июне прошлого года у звездной пары родился мальчик, которого назвали Зейном. Также Остин Грин — отец трех сыновей от Меган Фокс, с которой был вместе 17 лет.

Напомним, ранее мы писали, что разъяренная Меган Фокс ответила на критику поклонников. Также мы рассказывали, что Меган Фокс едва не пострадала в парке развлечений.

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