Меган Фокс ледь не постраждала у парку розваг

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/itsdailymegandenisefox/

Репер Machine Gun Kelly та акторка Меган Фокс вирушили на побачення до парку розваг. Та, на жаль, закохані ледь не постраждали під час конфлікту з невідомим.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Романтика ледь не переросла у бійку

На новому відео, яке з’явилось у соціальній мережі, можна побачити, як Machine Gun Kelly заходить з Маген Фокс на територію парку розваг. В цей час нареченого акторки штовхає невідомий чоловік. Репер відповідає не менш агресивно. У конфлікт втрутився охоронець, який настільки сильно видштовхнв Меган Фокс, що вона "влетіла" у загорожу.

На щастя, конфлікт загасили і, судячи з фото, які зробили папараці, Меган Фокс ыз коханим продовжила весело вечір на атракціонах.

37-річна актриса "Трансформерів" "повернулася до планування свого весілля" з 33-річним репером. Пара пережила проблеми у стосунках, тепер знову готуються до важливої події у своєму житті. Нещодавно джерело повідомило Us Weekly, що зірки "знову на правильному шляху".

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татувювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.