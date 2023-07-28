"Зграя психів": розлючена Меган Фокс відповіла на критику прихильників

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс звернулася до прихильників, які розкритикували її за жадібність. Зірка "Трансформерів" гнівно пояснила ситуацію навколо благодійного збору я її подруги.

Своєю відповіддю Меган поділилася у Instagram Stories.

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Просто виконала прохання

Днями акторка опублікувала посилання на сайт GoFundMe, де її подруга, манікюрниця Брітні Бойс просить про 30 000 доларів на порятунок свого батька. Після цього багато людей запитували, чому актриса не дала порузі грошей сама. 64-річний батько подруг акторки бореться з раком підшлункової залози.

Акторка Меган Фокс відповіла фанатам. Фото: instagram.com/meganfox/

Шанувальники сказали, що вони "зовсім втратили дар мови" щодо того, чому зірка не покрила витрати сама, сказавши, що вони не бачать її в списку донорів.

"Ви не можете мене звинувачувати в одному, так це в тому, що я скнара чи у мене відсутня щедрості", — сказала Фокс.

Актриса сказала, що вона просто поважає прохання Бойс використати її соцмережі для повідомлення про проблему. Вона зазначила, що Бойс мала особисті причини для невеликих пожертв через кампанію, і не хотіла просити великі суми у зіркових клієнтів. Бойс також робила манікюри Кім Кардаш’ян, Керрі Вашингтон та Олівії Родріго.

"Хтось із вас володіє емоційним інтелектом, щоб подумати, що, можливо, Бріт не хоче, щоб її зіркові клієнти жертвували їй великі суми грошей, оскільки це може вплинути в її робочі стосунки, що її незручно? Натомість вона попросила мене опублікувати gofund me, щоб багато людей могли пожертвувати невеликі суми грошей", — говорить зірка.

Акторка Меган Фокс зробила допис на коритсть знайомої Фото: instagram.com/meganfox/

Фокс сказала, що "просто виконала" прохання Бойс, і, очевидно, була б відкрита допомогти, якщо її попросять: "Все, що їй потрібно від мене особисто, вона попросить, і я зроблю це приватно".

На завершення вона сказала своїм критикам: "Тож спробуйте ще раз в інший день (ймовірно, завтра з якоюсь іншою нісенітницею, ви, зграя психів".

Брітні Бойс сказала, що запустила кампанію в надії покрити непомірні медичні витрати свого батька, щоб він міг "зосередитися на собі, а не на фінансовому стресі".

У понеділок Фокс, чиї статки становлять 8 мільйонів доларів, повторно опублікувала GoFundMe у своїй історії в Instagram.

Після цього шанувальники висловили обурення в соціальних мережах, звинувативши зірку в жадібності.

Нагадаємо, Меган Фокс остаточно відпустила минуле. Зірка "забила" старе татуювання з ім'ям колишнього чоловіка.

Раніше наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly, показав свою дочку-татуювальницю.