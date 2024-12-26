Евгений Олейник признался, хотел бы попасть в "Холостяк"

Украинский актер Евгений Олейник. Фото: instagram/actoroleiinyk

Звезда сериалов "Детский телохранитель", "О чем не расскажет река", "Снег посреди лета", "От любви до ненависти" Евгений Олейник высказался о популярном реалити-шоу "Холостяк". Он признался, что хотел бы найти свою любовь.

Мыслями поделился в интервью для издания "Фокус".

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Евгений Олейник высказался о шоу "Холостяк"

Украинский актер и продюсер Евгений Олейник впервые за долгое время заговорил о личной жизни. Артист рассказал, что сейчас его сердце свободно.

Также актер высказался о реалити-шоу "Холостяк". Он уверяет, что не готов к такому эксперименту, ведь отношения это личное и не хочет освещать их на всю страну.

"Я все еще официально холостяк. Мой ритм жизни далеко не каждая женщина выдержит. Это если вы об официальном статусе спрашиваете. "Холостяком" быть не хочу. Личные отношения — это очень личное, они не для показа", — подчеркнул Олейник.

Однако стоит отметить, что нынешний герой "Холостяка" Александр Терен к началу съемок также говорил, что отношения это личное и даже накануне анонса не раскрывал деталей.

Напомним, как прошел предпоследний выпуск "Холостяка" и какие две девушки будут сражаться за сердце ветерана Александра Терена. Также защитник Украины подробно объяснил, почему стремится иметь именно 5 детей.