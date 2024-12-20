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Знайомство з родинами — як минув півфінал "Холостяка"

20 грудня 2024 23:44
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Кого "Холостяк" вигнав за крок до фіналу —  деталі
Півфінал "Холостяка". Фото: СТБ
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Головний "Холостяк" країни Олександр Терен познайомився з батьками дівчат та спробував дізнатися у них найпотаємніші секрети. Ветеран обрав двох фіналісток, які вже зовсім скоро зіграють в останню партію на його серце. 

Редакція Новини.LIVE стежить за реаліті. 

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У передостанньому випуску за серце ветерана змагались три найлюбіші для нього дівчини —  21-річна студентка Юстина Багай, 24-річна тарологиня Анастасія Юзьвак та 28-річна волонтерка Інна Белень.

Спочатку Олександр Терен познайомився з батьками Юстини. Вони влаштували чаювання поруч з Поморянським замком на Львівщині, який зазнавав значних руйнувань протягом десятиліть. Зустріч минула дуже успішно і батьки дівчини лише позитивно відгукнулись про холостяка. 

Холостяк, родина Юстини
Родина Юстини. Фото: СТБ

На шоу представити родину Анастасії прийшла її мама, бо батько мав невідкладні справи. Найбільше Олександра цікавили відповіді на запитання про захоплення Анастасією астрологією та скільки "коштує" життя дівчини. 

Холостяк, родина Анастасії
Родина Анастасії. Фото: СТБ

Водночас від Інни прийшла знайомитися з Тереном лише її сестра. Вони разом пограли у боулінг та трохи поспілкувалися. Однак, раптово приєднались і батьки учасниці. Виявилось, що про перший шлюб Інни її рідні і не знали. Це шокувало Олександра. 

Холостяк, родина Інни
Родина Інни. Фото: СТБ

Церемонія троянд минула дуже зворушливо. Не отримала квітку Юстина. 

Церемонія троянд
Церемонія троянд. Фото: СТБ

Нагадаємо, Олександр Терен назвав причини, чому хоче мати саме 5 дітей.  Також він зізнався, які риси характеру та вчинки жінки можуть його відштовхнути.

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