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Зірка серіалу "Дитячий охоронець" заговорив про "Холостяка"

26 грудня 2024 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Євген Олійник зізнався, чи хотів би потрапити в "Холостяк"
Український актор Євген Олійник. Фото: instagram/actoroleiinyk
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Зірка серіалів "Дитячий охоронець", "Про що не розповість річка", "Сніг посеред літа", "Від кохання до ненависті" Євген Олійник висловився про популярне реаліті-шоу "Холостяк". Він зізнався, що хотів би знайти своє кохання. 

Думками поділився в інтерв'ю для видання "Фокус".

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Євген Олійник висловився про шоу "Холостяк"

Український актор та продюсер Євген Олійник вперше за довгий час заговорив про особисте життя. Артист розповів, що нині його серце вільне. Євген вважає, що йому складно зустріти жінку, яка б могла змиритися з його завантаженим графіком.

Також актор висловився про реаліті-шоу "Холостяк". Він запевняє, що не готовий до такого експерименту, адже  стосунки це особисте, і не хоче висвітлювати їх на всю країну.

"Я все ще офіційно холостяк. Мій ритм життя далеко не кожна жінка витримає. Це якщо ви про офіційний статус запитуєте. "Холостяком" бути не хочу. Особисті стосунки — це дуже особисте, вони не на показ", — наголосив Олійник.

Однак, варто зазначити, що нинішній герой "Холостяка" Олександр Терен до початку зйомок також говорив, що стосунки це особисте. І навіть напередодні анонсу не розкривав деталей. 

Нагадаємо, як минув передостанній випуск "Холостяка" та які дві дівчини будуть змагатися за серце ветерана Олександра Терена. Також захисник України детально пояснив, чому прагне мати саме 5 дітей. 

шоу Холостяк актори Кохання телебачення Олександр "Терен" Будько

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