Кортни Кокс прокомментировала фрагмент мемуаров принца Гарри о наркотиках в ее доме

Голливудская актриса Кортни Кокс

В начале этого года мир активно обсуждал скандальные мемуары "Запасной" принца Гарри. В одной из частей книги герцог Сассекский вспомнил вечеринку в доме голливудской актрисы Кортни Кокс. Младший сын Чарльза III признался, что находился под влиянием алкоголя и наркотиков.

Этот инцидент впервые прокомментировала звезда сериала "Друзья", пишет издание US Weekly.

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Принц Гарри признался на страницах мемуаров, что он фанат сериала "Друзья" и был влюблен в исполнительницу роли Моники. Он вспомнил, что попав на вечеринку в дом Кокс, для храбрости выпил текилы и съел галлюциногенные грибы. Но не уточнил, где их взял.

"Мне было интересно, наберусь ли я когда-нибудь мужества, чтобы признаться ей в этом", — вспомнил Гарри.

Тогда его рассмешило мусорное ведро в туалетной комнате актрисы. Принцу показалось, что аксессуар общается с ним.

Кортни Кокс подтвердила, что Гарри оставался в ее доме на несколько дней.

"Я не читала книгу. Я хочу это услышать, потому что я слышала, что это действительно интересно", — прокомментировала ситуацию Кокс.

Когда Кортни спросили конкретно о психоделической истории принца, актриса сказала: "Я не говорю, что там были грибы! Я точно не раздавала их".

Ранее мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли. Также мы рассказывали, что принца Гарри унизили на премии Грэмми-2023 из-за его истории с пенисом.