Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда сериала "Кухня", бойфренд у которой россиянин, рассказала, есть ли "хорошие русские" arrow

Звезда сериала "Кухня", бойфренд у которой россиянин, рассказала, есть ли "хорошие русские"

21 июня 2023 08:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Кухня", бойфренд у которой россиянин, рассказала, есть ли "хорошие русские"
Актриса Екатерина Кузнецова. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, построившая успешную актерскую карьеру в России, осудила кровавую политику Кремля и переехала в Испанию. Звезда сериалов "Кухня", "Анка с Молдаванки" и фильма "Безумная свадьба 2" дала откровенное интервью в Украине.

Оно доступно для просмотра на YouTube канале шоумена Славы Демина.

Читайте также:

Кузнецова о россиянах

Екатерина работала в России с начала десятых годов. Она стала одной из самых востребованных актрис РФ. Родители и родственники Кузнецовой живут в родном городе звезды Киеве. Когда началась полномасштабная война, Екатерина оставила все в Москве и уехала в Европу.

Сейчас она живет в Испании вместе со своим бойфрендом, российским бизнесменом и серфингистом Максимом Аплиным. Он также осудил войну, но у звездной парочки все равно возникают споры. На вопрос Демина, как Екатерина относится к фразе "Хороших русских не существует", 35-летняя актриса ответила мгновенно.

"Соглашаюсь. У нас ссоры с ним (бойфрендом, — Ред.) бывают из-за этого. Кто-то просто хочет, чтобы от нас отстали, а я хочу мести. Хочу, чтобы что-то было, чтобы они почувствовали то, что чувствовали мои родители, мои родственники. Потому что мне не хочется, чтобы это сошло с рук. Мы победили, все живут, продолжают сидеть на Патриарших (один из районов Москвы, — Ред.) с бокалом шампанского. Возможно, это не очень гуманно, не очень благородно, но как есть" заявила Кузнецова.

Фрагмент в видео с 50:30

По словам Екатерины, у них возникают стычки, когда Максим делится с ней новостями, что его друзья россияне куда-то уехали. Кузнецову бесит то, что граждане РФ ждут смены политического режима в Кремле на расстоянии и ничего для этого не делают.

Впрочем, актриса заметила, что бойфренд всегда приносит извинения, потому что понимает ситуацию и эмоциональное состояние Екатерины.

Напомним, ранее мы писали, что обладательница украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко планирует вернуться в Одессу. Также мы рассказывали, что в Германии отменили концерт российского оккупанта, воевавшего в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас