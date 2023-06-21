Звезда сериала "Кухня", бойфренд у которой россиянин, рассказала, есть ли "хорошие русские"

Актриса Екатерина Кузнецова. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, построившая успешную актерскую карьеру в России, осудила кровавую политику Кремля и переехала в Испанию. Звезда сериалов "Кухня", "Анка с Молдаванки" и фильма "Безумная свадьба 2" дала откровенное интервью в Украине.

Оно доступно для просмотра на YouTube канале шоумена Славы Демина.

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Екатерина работала в России с начала десятых годов. Она стала одной из самых востребованных актрис РФ. Родители и родственники Кузнецовой живут в родном городе звезды Киеве. Когда началась полномасштабная война, Екатерина оставила все в Москве и уехала в Европу.

Сейчас она живет в Испании вместе со своим бойфрендом, российским бизнесменом и серфингистом Максимом Аплиным. Он также осудил войну, но у звездной парочки все равно возникают споры. На вопрос Демина, как Екатерина относится к фразе "Хороших русских не существует", 35-летняя актриса ответила мгновенно.

"Соглашаюсь. У нас ссоры с ним (бойфрендом, — Ред.) бывают из-за этого. Кто-то просто хочет, чтобы от нас отстали, а я хочу мести. Хочу, чтобы что-то было, чтобы они почувствовали то, что чувствовали мои родители, мои родственники. Потому что мне не хочется, чтобы это сошло с рук. Мы победили, все живут, продолжают сидеть на Патриарших (один из районов Москвы, — Ред.) с бокалом шампанского. Возможно, это не очень гуманно, не очень благородно, но как есть", — заявила Кузнецова.

Фрагмент в видео с 50:30

По словам Екатерины, у них возникают стычки, когда Максим делится с ней новостями, что его друзья россияне куда-то уехали. Кузнецову бесит то, что граждане РФ ждут смены политического режима в Кремле на расстоянии и ничего для этого не делают.

Впрочем, актриса заметила, что бойфренд всегда приносит извинения, потому что понимает ситуацию и эмоциональное состояние Екатерины.

Напомним, ранее мы писали, что обладательница украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко планирует вернуться в Одессу. Также мы рассказывали, что в Германии отменили концерт российского оккупанта, воевавшего в Украине.