Зірка серіалу "Кухня", бойфренд в якої росіянин, розповіла, чи є "хороші руські"

Акторка Катерина Кузнєцова. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка побудувала успішну акторську кар’єру в Росії, засудила криваву політику Кремля та переїхала до Іспанії. Зірка серіалів "Кухня", "Анка з Молдаванки" та фільму "Скажене весілля 2" дала відверте інтерв’ю в Україні.

Воно доступне для перегляду на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна.

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Катерина працювала в Росії з початку десятих років. Вона стала однією з найзатребуваніших акторок РФ. Батьки та родичі Кузнєцової живуть у рідному місті зірки Києві. Коли почалася повномасштабна війна, Катерина залишила все в Москві та виїхала до Європи.

Зараз вона живе в Іспанії разом зі своїм бойфрендом, російським бізнесменом і серфінгістом Максимом Апліним. Він також засудив війну, але у зірковоъ парочки все одно виникають суперечки. На запитання Дьоміна, як Катерина ставиться до фрази "Хороших руських не існує", 35-річна акторка відповіла миттєво.

"Погоджуюсь. У нас сварки з ним (бойфрендом, — Ред.) бувають через це. Хтось просто хоче, щоб від нас відчепилися, а я хочу помсти. Хочу, щоб щось було, щоб вони відчули те, що відчували мої батьки, мої родичі. Тому що мені не хочеться, щоб це пішло з рук. Ми перемогли, всі живуть, продовжують сидіти на Патріарших (один з районів Москви, — Ред.) із келихом шампанського. Можливо, це не дуже гуманно, не дуже благородно, але як є", — заявила Кузнєцова.

Фрагмент у відео з 50:30

За словами Катерини, у них виникають сутички, коли Максим ділиться з нею новинами, що його друзі росіяни кудись виїхали. Кузнєцову бісить те, що громадяни РФ чекають на зміну політичного режиму в Кремлі на відстані і нічого для цього не роблять.

Втім, акторка зауважила, що бойфренд завжди вибачається, бо розуміє ситуацію та емоційний стан Катерини.

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