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Зірка серіалу "Кухня", бойфренд в якої росіянин, розповіла, чи є "хороші руські"

21 червня 2023 08:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Кухня", бойфренд в якої росіянин, розповіла, чи є "хороші руські"
Акторка Катерина Кузнєцова. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка побудувала успішну акторську кар’єру в Росії, засудила криваву політику Кремля та переїхала до Іспанії. Зірка серіалів "Кухня", "Анка з Молдаванки" та фільму "Скажене весілля 2" дала відверте інтерв’ю в Україні.

Воно доступне для перегляду на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна. 

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Катерина працювала в Росії з початку десятих років. Вона стала однією з найзатребуваніших акторок РФ. Батьки та родичі Кузнєцової живуть у рідному місті зірки Києві. Коли почалася повномасштабна війна, Катерина залишила все в Москві та виїхала до Європи.

Зараз вона живе в Іспанії разом зі своїм бойфрендом, російським бізнесменом і серфінгістом Максимом Апліним. Він також засудив війну, але у зірковоъ парочки все одно виникають суперечки. На запитання Дьоміна, як Катерина ставиться до фрази "Хороших руських не існує", 35-річна акторка відповіла миттєво.

"Погоджуюсь. У нас сварки з ним (бойфрендом, — Ред.) бувають через це. Хтось просто хоче, щоб від нас відчепилися, а я хочу помсти. Хочу, щоб щось було, щоб вони відчули те, що відчували мої батьки, мої родичі. Тому що мені не хочеться, щоб це пішло з рук. Ми перемогли, всі живуть, продовжують сидіти на Патріарших (один з районів Москви,  Ред.) із келихом шампанського. Можливо, це не дуже гуманно, не дуже благородно, але як є", — заявила Кузнєцова.

Фрагмент у відео з 50:30

За словами Катерини, у них виникають сутички, коли Максим ділиться з нею новинами, що його друзі росіяни кудись виїхали. Кузнєцову бісить те, що громадяни РФ чекають на зміну політичного режиму в Кремлі на відстані і нічого для цього не роблять. 

Втім, акторка зауважила, що бойфренд завжди вибачається, бо розуміє ситуацію та емоційний стан Катерини. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що власниця українського громадянства, шоувумен Регіна Тодоренко планує повернутися до Одеси. Також ми розповідали, що в Німеччині скасували концерт російського окупанта, який воював в Україні.

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