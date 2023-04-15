Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда сериала "Милые обманщицы" записала украинцам трогательное видео arrow

Звезда сериала "Милые обманщицы" записала украинцам трогательное видео

15 апреля 2023 20:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Милые обманщицы" записала украинцам трогательное видео
Актрисы сериала "Милые обманщицы". Фото: ABC FAMILY/ANDREW ECCLES
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Американская актриса, звезда сериалов "Дни нашей жизни" и "Милые обманщицы", модель и певица Эшли Бенсон, записала трогательное обращение к украинскому народу.

Видео появилось на Facebook странице фандрайзинговой платформы UNITED24.

Читайте также:

"Я передаю вам благословение мира и свободы. И народу Украины: ваши сила, любовь и смелость вдохновляют весь мир. Шлю вам много любви", — лаконично сказала 33-летняя звезда.

Кто такая Эшли Бенсон

Известность пришла к ней после роли в мыльной опере "Дни нашей жизни", в которой она снималась с 2004 по 2007 годы. В 2008-м снялась в сериале "Сверхъестественное". С 2010 по 2017 год играла одну из главных ролей в молодежном драматическом сериале "Милые обманщицы", выходившем на канале ABC Family.

Также она с подросткового возраста дружит с коллегой по съемкам Люси Гейл (Ария Монтгомери). В 2013 году появилась в сериале "Рейвенсвуд", спин-оффи сериала "Милые обманщицы".

Встречалась с американской моделью и актрисой Карой Делевинь и рэпером G-Eazy.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен британской группы Bring Me the Horizon, музыкант Оливер Сайкс, записал трогательное видео к украинцам. Также мы рассказывали, что британский путешественник Бер Гриллз стал послом UNITED24. Он будет продвигать направление Rebuild Ukraine ("Восстановление Украины").

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB