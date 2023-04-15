Звезда сериала "Милые обманщицы" записала украинцам трогательное видео

Актрисы сериала "Милые обманщицы". Фото: ABC FAMILY/ANDREW ECCLES

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Американская актриса, звезда сериалов "Дни нашей жизни" и "Милые обманщицы", модель и певица Эшли Бенсон, записала трогательное обращение к украинскому народу.

Видео появилось на Facebook странице фандрайзинговой платформы UNITED24.

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"Я передаю вам благословение мира и свободы. И народу Украины: ваши сила, любовь и смелость вдохновляют весь мир. Шлю вам много любви", — лаконично сказала 33-летняя звезда.

Кто такая Эшли Бенсон

Известность пришла к ней после роли в мыльной опере "Дни нашей жизни", в которой она снималась с 2004 по 2007 годы. В 2008-м снялась в сериале "Сверхъестественное". С 2010 по 2017 год играла одну из главных ролей в молодежном драматическом сериале "Милые обманщицы", выходившем на канале ABC Family.

Также она с подросткового возраста дружит с коллегой по съемкам Люси Гейл (Ария Монтгомери). В 2013 году появилась в сериале "Рейвенсвуд", спин-оффи сериала "Милые обманщицы".

Встречалась с американской моделью и актрисой Карой Делевинь и рэпером G-Eazy.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен британской группы Bring Me the Horizon, музыкант Оливер Сайкс, записал трогательное видео к украинцам. Также мы рассказывали, что британский путешественник Бер Гриллз стал послом UNITED24. Он будет продвигать направление Rebuild Ukraine ("Восстановление Украины").