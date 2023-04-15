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Зірка серіалу "Милі ошуканки" записала українцям зворушливе відео

15 квітня 2023 20:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Милі ошуканки" записала українцям зворушливе відео
Акторки серіалу "Милі ошуканки". Фото: ABC FAMILY/ANDREW ECCLES
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Американська акторка, зірка серіалів "Дні нашого життя" і "Милі ошуканки", модель та співачка Ешлі Бенсон, записала зворушливе звернення до українського народу. 

Відео з’явилось на Facebook сторінці фандрайзингової платформи UNITED24.

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"Я передаю вам благословення миру та свободи. І народові України: Ваші сила, любов і сміливість надихають увесь світ. Шлю вам багато любові", — лаконічно сказала 33-річна зірка. 

Хто така Ешлі Бенсон

Популярність прийшла до неї після ролі в мильній опері "Дні нашого життя", в якій вона знімалася з 2004 по 2007 роки. У 2008-му знялась в серіалі "Надприродне". З 2010 по 2017 рік грала одну з головних ролей у молодіжному драматичному серіалі "Милі ошуканки", що виходив на каналі ABC Family.

Також вона з підліткового віку дружить з колегою по зйомках Люсі Гейл (Арія Монтгомері). У 2013 році з'явилась в серіалі "Рейвенсвуд", спін-оффі серіалу "Милі ошуканки". 

Зустрічалась з американською моделлю та акторкою Карою Делевінь та репером G-Eazy.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен британського гурту Bring Me the Horizon, музикант Олівер Сайкс, записав зворушливе відео до українців. Також ми розповідали, що британський мандрівник Бер Гріллз став амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрям Rebuild Ukraine ("Відбудова України").

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